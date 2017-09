Päivän lehti 6.9.2017

Onko Pohjois-Koreasta syytä olla huolissaan?

Savon Sanomien

Hufvudstadsbladet

Ilta-Sanomat

Kaleva

Pohjalainen

mukaan Pohjois-Ko­rean ydinkokeiden seuraukset pahenevat.”Kim Jong-un on ajautunut Donald Trumpin kanssa avoimeen nokittelu­kierteeseen. ­– – Trumpin kannalta kaikki Kimiin tehoavat keinot ovat liian järeitä.”toteaa, että ydinsotaa ehdittiin jo pitää mahdottomana.”Enää se ei tunnu yhtä epätodennäköiseltä. – ­– Kahdessa arvaamattomassa johtajassa on ainakin yksi liikaa.”arvioi kohtalokkaiden erehdysten riskin kasvavan.”Pohjois-Korea näyttää luottavan, että edes ydinohjelman vieminen valmiiksi ei ylitä Yhdysvaltojen ’punaista viivaa’.”kirjoittaa, että Yhdysvaltojen liikkumavara on olematon.”Mahdollisesti Pohjois-Korea on jo ottanut ratkaisevat askeleet ydinasevallaksi. Olisiko tämä asema siis tunnustettava ja muutettava asennetta koko maata kohtaan? Ongelmaksi jää silloinkin se, ettei Pohjois-Korean lopullisia tavoitteita edes tiedetä.”uskoo, ettei sunnuntain voimakkaasta ydinkokeesta tarvitse olla huolissaan.”Todennäköisesti mitään ei tapahdu, sillä kyse on vain voimannäytöstä.”