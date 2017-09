Päivän lehti 6.9.2017

”Vastaanotto kylmä kuin sää” – Kysely tiivistää, mitä ulkomailta Suomeen asettuneet meistä ajattelevat

Hitto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

McQueen

Internationsin

Internationsin

Poiminta: Näin maat sijoittuivat vertailussa

Sanottua: Näin ulkomaalaiset kuvailivat Suomea