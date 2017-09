Olkiluoto 3:n uraanin alkuperä on salaisuus – HS vieraili tehtaalla, jossa saksalaiset niputtavat polttoainesauvoja valkeat hansikkaat kädessä

Päivän lehti 6.9.2017

Olkiluoto 3:n uraanin alkuperä on salaisuus – HS vieraili tehtaalla, jossa saksalaiset niputtavat polttoainesa

Lingen

Paikka

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yksi

Kun

Lopulta