Päivän lehti 6.9.2017

Susijengin kotiyleisö ulvoi riemusta: Suomi voitti Kreikan EM-koripallossa 89–77 – Täältä tullaan Istanbul!

Hallin täysi

Tällaiseen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kreikka

Markkanen

Peli

Puolaa

Suomelta

Helsinkiläisen

Suomi kohtaa EM-turnauksen alkulohkon päätösottelussa Islannin keskiviikkona kello 20.45. TV2 näyttää ottelun ­suorana.