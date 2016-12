Kansanäänestyksen jälkeen Italia patoaa vahinkoja

Päivän lehti 6.12.2016

Italian

Italian

Eurooppalaiselle yhteistyölle Viiden tähden liike tietäisi epävarmoja aikoja.

Renzin

Uudistuksen kaatuminen ei ollut suuri yllätys.

Renzin ajaman

Markkinat ottivat Italian äänestyksen tyynesti

Italian

Helsingin yliopiston

Valtiovarainministeri Orpo rauhoitteli pelkoja

Valtiovarainministeri