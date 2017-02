1,3 miljardia kanansiipeä ja yli miljardi litraa olutta

Päivän lehti 7.2.2017

51NFL-liigan loppuottelu pelattiin 51.kerran. Ottelu päättyi New England Patriotsin 34–26-voittoon Atlanta Falconsista.73 000Ottelu pelattiin Houstonin NRG Stadiumilla 73 000 katsojan edessä.111,9Television välityksellä ottelua seurasi satoja miljoonia katsojia, mutta tarkat luvut eivät ole vielä selvillä. Viime vuoden finaalia seurasi pelkästään Yhdysvalloissa 111,9 miljoonaa tv-katsojaa.140 000Super Bowlin järjestäneelle Houstonille kyseessä on todellinen rahasampo, sillä arvioiden mukaan kaupunkiin saapui noin 140 000 ihmistä, joiden odotettiin osaltaan myötävaikuttavan kaupungin jopa 350 miljoonan dollarin tuottoihin.1,3 mrdSuper Bowl -viikonloppuna Yhdysvalloissa syödään 1,3 miljardia kanansiipeä ja olutta juodaan 1,2 miljardia litraa.Kanansiipien syömisessä on – tietysti – järjestetty kilpailu nimeltä Wing Bowl. Tänä vuonna Philadelphiassa Super Bowlia edeltävänä perjantaina pidetyn kilpailun voitti Molly Schuyler http://www.hs.fi/haku/?search-term=Molly%20Schuyler , joka söi viidessä minuutissa peräti 95 siipeä ja voitti 5 000 dollaria.2 700Viime hetkillä otteluun halunneet joutuivat maksamaan lipuista netin jälleenmyyntipalstoilla 2 700 dollarista yli 5 000 dollariin kappaleelta.3–28Patriots nousi ennätyksellisen pitkältä takamatkalta mestariksi, kun se käänsi 3–28-tappioaseman jatkoaikavoitoksi.466Voittajien pelinrakentaja Tom Brady http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tom%20Brady otti viidennen mestaruutensa, ja hänet valittiin neljännen kerran finaalin arvokkaimmaksi pelaajaksi.Hän heitti ottelussa 466 jaardia, mikä on niin ikään uusi ennätys.82Falconsin Robert Alford http://www.hs.fi/haku/?search-term=Robert%20Alford katkaisi ottelussa Bradyn syötön ja juoksi 82 jaardin touchdownin.Syötönkatko oli Bradylle uran 31. pudotuspeleissä. Hän nousi näin jakamaan tilaston kärkipaikkaa Brett Favren http://www.hs.fi/haku/?search-term=Brett%20Favren kanssa.5Patriotsin valmentajalle Bill Belichickille http://www.hs.fi/haku/?search-term=Bill%20Belichickille mestaruus oli viides, mikä on niin ikään NFL-ennätys. James White http://www.hs.fi/haku/?search-term=James%20White teki kolme touchdownia.Hän nousi jakamaan tätä ennätystä neljän muun pelaajan kanssa.20White teki ottelussa 20 pistettä, mikä on Super Bowlin uusi ennätys.