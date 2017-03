Päivän lehti 7.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kuinkahan moni nainen tarvitsisi nytkin apua väkivaltaisesta suh­teesta irtautumiseen? Ehkä hän on soittanut turvakotiin ja kuullut, ettei siellä ole tilaa. On iso kynnys hakea apua, ja silloin, kun sitä pyytää, hätä on jo suuri.



Olin itse siinä mielessä onnellisessa asemassa, että yksi paikka oli vapaa. Se oli pelastukseni.



Pääkaupunkiseudulla turvakotipaikkoja on aivan liian vähän avuntarpeeseen nähden. Kaksi lisäpaikkaa Vantaan turvakodille on tietysti parempi kuin ei mitään. Kun apua pyytää, sitä on saatava juuri silloin eikä myöhemmin. Olen kiitollinen siitä, että sain avun silloin, kun sitä eniten tarvitsin. Sen jälkeen järjestyi kriisiapua.



Turvakodeissa ja avoyksiköissä tehdään arvokasta työtä. Olisi hienoa, jos jokainen apua pyytävä saisi uuden alun elämälleen.



Apua saanut