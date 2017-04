Päivän lehti 7.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaleva kirjoittaa, että Kiina oli presidentti Xi Jinpingin Suomen-vierailulla liikkeellä hymyilevällä pandakampanjalla.



”Myös Kiina sai hakemansa. Suomi vakuutti sitoutuvansa edelleen vahvasti yhden Kiinan politiikkaan sekä edistä­vänsä EU:n ja Kiinan välisiä investointi­sopimusneuvotteluja ja vapaakauppa­sopimuksen esiselvitystä.”



Ilkan mukaan Ähtäriin eläinpuistoon tuotavat pandat antavat Kiinalle keinon pehmentää poliittista imagoaan.



”Pandojen avulla kumppanimaat sitoutetaan yhteistyön lisäksi lojaalisuuteen.”



Kainuun Sanomat toteaa, että panda­diplomatialla on pitkät perinteet.



”Kiinan diplomatia näyttäytyy usein ulos pandanpehmeänä, mutta tarvittaessa mahtimaa näyttää ja käyttää myös kovia kynsiään niin etujaan vartioivana talousmahtina kuin sotilaallisestikin.”



Iltalehti pohtii, että päällisin puolin suloinen panda on karhupeto.



”Myös poliittisesti panda on voimakas suurvaltakarhu.”



Turun Sanomat muistuttaa, että ihmisoikeus- ja oikeusvaltioasiat kirjattiin Suomen ja Kiinan yhteistyöasiakirjaan.



”Niissäkin Kiinalla on edessään työmaa, josta ei pelkällä pandadiplomatialla selvitä.”