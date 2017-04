Päivän lehti 7.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

1967 huhtikuussa. Amerikkalaiset lääkärit ovat kehittäneet uuden lääkkeen, jonka toivotaan voivan jopa parantaa syövän. Tämän aminohappolääkkeen teho perustuu siihen, että se kykenee tuhoamaan pahanlaatuiset solut vahingoittamatta silti terveitä soluja.



Lääke on kuitenkin niin kallista ettei sitä voida ajatellakaan yleiseen käyttöön. Yhden potilaan hoitoon vaadittavan lääkkeen arvellaan tulevan maksamaan noin 50 000 markkaa. Lääkärit korostavat, että uuden lääkkeen kehittäminen on vielä kokeiluasteella.



Ainoa ihminen, joka on saanut uutta lääkettä, on yhdeksänvuotias dallasilainen poika, ja hän näyttää toipuneen sairaudestaan täydellisesti. Kolme kuukautta sitten pojan leuke­miaa pidettiin parantumattomana. Kun hoito alkoi, pojan kaularauhaset olivat paisuneet melkein grape-hedelmän kokoisiksi ja hänen pernansa ja vatsansa olivat melkein yhtä suuret.



Kuukauden hoidon jälkeen lääkärit totesivat kaikkien leukemiasolujen tuhoutuneen. Tähänastisissa syöpälääkkeissä on ollut yksi paha vika: ne ovat tuhonneet syöpäsolujen lisäksi myös terveet solut. Uusi lääke ei vahingoita sen sijaan terveitä soluja.



Yhdysvaltain leukemiayhdistys on laskenut, että viime vuonna kuoli leukemiaan eli verisyöpään 17 000 ihmistä ja joka vuosi löydetään 70 000 uutta tapausta. Huolimatta siitä, että kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana syöpätutkimukseen on uhrattu miljoonia markkoja, mitään parannuslääkettä ei ole keksitty.



Suomessa on tällä hetkellä noin 300 leukemiapotilasta.