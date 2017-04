Tulospörssi, rahapelejä ja perjantain tv-urheilua

Päivän lehti 7.4.2017

Miesten maajoukkueranking: 1) Brasilia 1661 pistettä (edellisen listan sija 2), 2) Argentiina 1603 (1), 3) Saksa 1464 (3), 4) Chile 1403 (0), 5) Kolumbia 1348 (7), 6) Ranska 1294 (6), 7) Belgia 1281 (5), 8) Portugali 1259 (8), 9) Sveitsi 1212 (11), 10) Espanja 1204 (10), ...97) Suomi 335 (99).



Suomen MM-karsintavastustajat ja naapurimaat/Pohjoismaat: 18) Kroatia 910 (16), 21) Islanti 872 (23), 22) Turkki (26), 34) Ruotsi 768 (45), 37) Ukraina 761 (31), 51) Tanska 657 (48), 61) Venäjä 561 (60), 77) Färsaaret 431 (82), 86) Norja 387 (81), 101) Viro 331 (119), 170) Kosovo 112 (164).



Englannin Valioliiga:



Arsenal–West Ham 3–0 (0–0), Hull–Middlesbrough 4–2 (3–2), Southampton–Crystal P 3–1 (1–1), Swansea–Tottenham 1–3 (1–0), Chelsea–Manchester C 2–1 (2–1), Liverpool-Bournemouth 2–2 (1–1).



Veikkausliigan 1. kierrosta:



SJK–FC Lahti 1–1 (0–0)



Limerick, Irlanti:



Alle 19-v. naisten EM-jatkokarsinta:



Suomi–Skotlanti 1–2 (0–0)



48. Carla Boyce 0–1, 56. Emmaliina Tulkki 1–1, 71. Erin Cuthbert rp. 1–2.



Jääkiekko Liiga:



2. välieräottelu:



HIFK-Tappara 2–5 (0–1, 0–3, 2–1)



1. erä: 4.16 Joona Luoto (Aleksi Elorinne) 0–1.



2. erä: 21.12 Jani Lajunen (Blake Parlett-Alexander Bonsaksen) 0–2, 26.08 Henrik Haapala (Valtteri Kemiläinen-Dominik Hrachovina) 0–3 yv, 27.44 Teemu Nurmi (Henrik Haapala-Valtteri Kemiläinen) 0–4 yv.



3. erä: 40.19 Veli-Matti Savinainen (Kristian Kuusela-Valtteri Kemiläinen) 0–5, 51.35 Juuso Puustinen (Roope Hintz-Joonas Rask) 1–5, 54.36 Micke-Max Åsten (Robert Leino-Daniel Grillfors) 2–5.



Jäähyt yhteensä: HIFK 8x2 min, Joe Finley 5 min + PRK (20 min)=41 min, Tappara 6x2 min, Otso Rantakari 10 min=22 min



Torjunnat: Kevin Lankinen HIFK 6+5+2=13 poissa 57.58–60.00, Dominik Hrachovina Tappara 8+9+8=25



Yleisöä: 7559



NHL-liiga:



Buffalo–Montreal 2–1, B: Rasmus Ristolainen 1+0. Washington–NY Rangers 2–0.



Ruotsin liiga SHL:



Välierien 3. ottelu:



HV71–Malmö 5–1. Voitot 2–1



Koripallo Miesten 1. divisioona A:n 3. loppuottelu (mestariksi kolmella voitolla):



Lahti Basketball–Espoo United ja. 80–88 (71–71, 31–41). Espoo United johtaa voitoin 2–1.



Seuraava ottelu: 8.4. Espoo –Lahti



Naisten 1. divisioona A:n 4. loppuottelu (mestariksi kolmella voitolla):



ToPo–Helmi Capitals 70–54 (38–28)



Voitot 2–2.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga, välierien 3. ottelut (4 voitolla finaaleihin):



PerPo–Hurrikaani 1–3 (20–25, 25–18, 20–25, 20–25)



Hurrikaani johtaa voitoin 3–0.



Sampo–VaLePa 1–3 (25–23, 15–25, 21–25, 17–25)



VaLePa johtaa voitoin 3–0.



Lumilautailu Kittilä:



Lumilautacrossin SM-finaali:



Naiset:



1) Kristiina Nisula, 2) Emilia Kuosmanen, 3) Malla Partanen, 4) Ella Suitiala, 5) Ella Klemola, 6) Zhang Tong Kiina.



Miehet:



1) Matti Suur-Hamari, 2) Peetu Piiroinen, 3) Janne Korpi, 4) Markus Malin, 5) Roope Tonteri, 6) Santeri Moilanen.



Raviurheilu Kuopio:



1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m: 1) Roadrunner/Elina Pakkanen 2,37,9 x, 2) Razzo 3,06,6 x.3) Kotirinteen Kaisu 3,14,8 x.4) Poni-Ilolan Ariel 2,56,6.poissa: 1.



2. ponilähtö, ponilähtö 2100 m: 1) Ekstrands Bärgarn/Saana Tuuri 57,8, 2) Kumlaby Modul 43 RUSS 59,2 x.3) Bleckward C.C. 2,07,1 x.4) Drömmer Lu Art 2,05,9 x.



1. lähtö, sh 2100 m: 1) Hali Rols/Pekka Kontinen 39,7 (31,94), 2) Eliten 40,8 (2,28).3) Hambo 41,6 (7,27).4) Monello 42,5 (15,75).poissa: 13. Toto (6-2-4): 31,94 4,35-1,46-2,22 46,80.



2. lähtö, lv 2100 m: 1) Hard To Trick/Martti Pellikka 19,0 (1,65), 2) Miss Lady Lindy 19,1 (23,26).3) Roberto Diver 20,9 (37,81).4) Crown Boost 20,2 (48,4).poissa: 15, 16. Toto (11-12-4): 1,65 1,31-5,00-6,89 18,31.



3. lähtö, lv 2100 m Nuorten Sarja 2017: 1) Rim Bay Gift/Mika Forss 18,5 (6,54), 2) Take Me With You 18,0 (7,55).3) Citation Winner 18,8 (5,73).4) Rocktown Sheriff 18,9 (18,81).poissa: 8. Toto (2-11-6): 6,54 2,51-2,30-2,24 17,45.



4. lähtö, Toto4-1, sh 2100 m: 1) Callex/Martti Lajunen 28,1a (1,97), 2) Vallun Ralli 28,7a (4,27).3) Virin Vihtori 29,2a (12,94).4) Lumi-Masi 29,8a (10,05).poissa: 7. Toto (3-4-9): 1,97 1,34-1,36-2,80 2,96. Toto4 voitto-osuus: 3,90.



5. lähtö, Toto4-2, lv 2100 m Cartivet-meeting karsinta: 1) Gliding Solo/Hannu Torvinen 18,2a (3,01), 2) Free Soul 18,3a (14,46).3) Willy Wingston 18,4a (2,53).4) Prayer's Hope 18,5a (8,97).poissa: 8, 9, 11. Toto (4-2-3): 3,01 1,14-1,52-1,18 10,22. Toto4 voitto-osuus: 6,60.



6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Lago Negro/Marko Hakkarainen 14,7a (11,7), 2) Vilar Lake 15,0a (2,01).3) Berto Vaikko 15,4a (29,04).4) Cankus Que 15,5a (13,41).poissa: 5. Toto (10-12-7): 11,70 2,80-1,37-3,15 6,40. Toto4 voitto-osuus: 23,80.



7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Kylmäverihevosten Criollo Suomen Cup-karsinta: 1) Herra Hanuri/Kimmo Taipale 27,2 (34,4), 2) Hissun Aarre 27,2 (3,48).3) Kartelli 27,5 (11,12).4) Ekosan 28,5 (2,23). Toto (10-8-9): 34,40 3,97-1,60-2,97 43,48. Toto4 voitto-osuus: 572,90. Troikka: 1874,07. Päivän Duo: 10-10, kerroin: 355,93.



8. lähtö, lv 2100 m Pilvenmäki Special- karsinta: 1) Ready Press/Miika Tenhunen 19,0a (2,97), 2) Boulder Lucky 19,2a (12,35).3) Wasa Windy 19,2a (3,19).4) Renee Journey 19,4a (13,2).poissa: 6, 8. Toto (3-1-5): 2,97 1,57-1,74-1,49 25,00.



1. nuoret-lähtö, 2100 m: 1) Speed Mikko/Tuomas Pakkanen 24,0, 2) Marilyn Dillon 24,1.3) Bullet Bill 25,0.4) Conchita 26,0 x.



Sulkapallo Vantaa:



Finnish Open, karsintoja:



Miehet: 1. kierros: Kasper Lehikoinen–Kai Ho Tang Englanti 21–11, 21–10, Ditlev Jaeger Holm Tanska–Joonas Korhonen 21–13, 21–12, Koki Watanabe Japani–Pauli Saarinen 21–12, 21–5, Wei Chi Liu Taiwan–Iiro Kokko 21–11, 21–14, Rasmus Messerschmidt Tanska–Arto Lahtinen 21–9, 21–18, Julius Von Pfaler–Peder Sovndal Tanska 17–21, 22–20, 22–20, Heming Lin–Mert Tunco Turkki 21–17, 17–21, 21–16, Milan Dratva Slovakia–Sami Pajunen 21–7, 21–15, Anton Kaisti–Filip Budzel Tshekki 21–14, 21–14, Yu Igarashi Japani–Mika Köngäs 21–9, 21–13, Michael Spencer-Smith Englanti–Eemi Seppälä 21–18, 21–19.



2. kierros: Messerschmidt–Von Pfaler 21–14, 21–11, Morgan Lidman Ruotsi–Lin 21–11, 21–7, Luis Enrique Penalver Espanja–Lehikoinen 21–16, 19–21, 21–19, Kaisti–Manuel Vazquez Espanja 21–19, 19–21, 21–19.



Naiset: 1. kierros: Sonja Pekkola–Elina Niiranen 21–11, 21–8, Tuuli Härkönen–Wiktoria Rudzinska Puola 21–14, 21–3, Ebru Yazgan Turkki–Viola Lindberg 21–15, 21–13, Yee Yap Malesia–Jessica Jäntti 21–8, 21–10, Busra Yalcinkaya Turkki–Johanna Luostarinen 19–21, 21–4, 21–15, Miki Kobayashi Japani–Hanna Karkaus 21–9, 21–10, Chang Ya Lan Taiwan–Nella Siilasmaa 21–4, 21–14, Lovisa Johansson Ruotsi–Anna Paavola 22–20, 21–8, Shiori Saito Japani–Noora Ahola 21–9, 21–10, Riikka Sinkko–Olga Rogova 21–9, 21–11, Helina Rüütel Viro–Heini Ihalainen 21–12, 21–19, Anastasia Stogova Venäjä–Henna-Leena Lindberg 19–21, 21–5, 21–13.



Keno 14/17



Torstai 6. 4.



Päiväarvonta: 12, 13, 15, 19, 20, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 58, 60, 65, 70. Kunkkunumero: 45



Torstai 6. 4. Ilta-arvonta: 2, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 34, 38, 40, 44, 47, 49, 54, 60, 65, 67. Kunkkunumero: 44



Viking Lotto 14/17



Keskiviikko 5. 4.



Numerot: 5, 8, 26, 30, 41, 45. Lisänumerot : 15, 19. Onnennumero: 36



Voitonjako:



6 oikein 4 kpl voitto-osuus 247 268,70 e, 5+1 oikein 14 564,70 e, 5 oikein 645,30 e, 4 oikein 26,00 e, 3 oikein 7,00 e



Keskiviikko-Jokeri 14/17



Keskiviikko 5. 4.



Jokerinumero: 3 5 0 4 1 0 8



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 31 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e





Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Lentopallo N: HPK-LP Viesti, 1. finaali



22.00 Jääkiekko: Unkari-Suomi (kooste)



23.00 Jääkiekon naisten MM: Suomen mahd. pronssiottelu



02.30 Jääkiekon naisten MM: Finaali



Ruutu+ Urheilu 1



22.00 Golf: The Masters



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: JYP-KalPa, 2. välierä



22.30 Korsikan MM-ralli (kooste)



03.00 NBA: Houston-Detroit



C More Max



09.00 F1: Vapaat harj., Kiina



19.00 Ravit: Toto4, Forssa



07.00 F1: Vapaat harj., Kiina



C More Sport 1



20.15 SHL: Malmö-HV71, 4. välierä



Eurosport 1



16.30 Pyöräily: Baskimaan ympäriajo



18.30 ja 21.00 Painonnoston EM



Eurosport 2



21.30 Bundesliigaa



Viasat Jalkapallo HD



21.45 Championship: QPR-Brighton



Viasat Sport Premium



21.45 La Liga: Villarreal-Athletic



Viasat Urheilu



20.00 Koripallon Euroliiga: Darussafaka Dogus-Crvena Zvezda



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.35 NHL: Montreal-Tampa Bay