Päivän lehti 7.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomenmaa kirjoittaa, että kiistelty hallintarekisteri repii perussuomalaisia ja hämmentää muitakin puolueita.



”Suomessa hallintarekisterin käyttö ei jatkossakaan ole mahdollista. Mutta kysymys kuuluu, voidaanko estää se, että suomalainen osakkeenomistaja piilottaa osakeomistuksensa ulkomaisiin hallintarekistereihin?”



”Tähän kysymykseen on saatu hämmentävän erilaisia vastauksia.”



”Hallituksen vastaus on, että osakkeiden piilottaminen ulkomaisiin rekistereihin on ollut mahdollista tähänkin asti eikä Suomen eduskunnalla ole mahdollisuuksia estää tällaista järjestelyä kansallisella lainsäädännöllä.”



”Valmistelusta vastannut lainsäädäntöneuvos Armi Taipale yritti viimeksi perjantaina vakuuttaa, että lakien hyväksymisen jälkeenkin osakeomistuksen piilottaminen olisi erittäin vaikeaa.”



”Taipale viittasi eduskunnan talousvaliokunnan lausumaan, jossa ehdotettiin riittävän kannustavaa eli korkeaa lähdeveroa tuntemattomiksi jäävien osakkeenomistajien osingoille.”



”Valtiovarainministeriöllä onkin nyt näytön paikka. Se on jäänyt alakynteen keskustelussa, jossa poliisi, verottaja, media ja monet poliitikot ovat arvostelleet hallintarekisterihanketta. Talousvaliokunnan ponsien pitää nyt muuttua nopeasti lainsäädännöksi.”