Lauantain tulospörssissä muun muassa jalkapallo, jääkiekkoa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 7.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ampumaurheilu Larnaka, Kypros:



Haulikkolajien maailmancupin 3. kilpailu:



Miesten trap:



Peruskilpailu, 125 kiekkoa: 1) Giovanni Cernogoraz Kroatia 123+3, 2) Aleksei Alipov Venäjä 123+2, 3) Matthew Schiller Australia 122, 4) Antonio Bailon Espanja 121+4, 5) Dorian Oblet Ranska 121+3, 6) Manuel Silva Portugali 120+3,…11) Vesa Törnroos Suomi 119, 15) Jukka Laakso Suomi 118, 77) Mirka Kyyrönen 112.



Finaali: 1) Bailon 46 (ME), 2) Cernogoraz 43, 3) Alipov 31, 4) Silva 28, 5) Schiller 21, 6) Oblet 17.



Golf Raasepori: Suomen ammattilaiskiertueen turnaus, lopputulokset 54/54 reiän jälkeen (par 72):



Miehet:



211 lyöntiä (5 alle parin): Lauri Ruuska Tarinagolf 69-70-72,



214 (–2): Jaakko Mäkitalo Alastaro Golf 72-69-73,



215 (–1): Matias Honkala (amatööri) Nevas Golf 72-71-73,



216 (par): Peter Erofejeff Espoo Ringside Golf 74-74-68, Kalle Sneck Gumböle Golf 72-72-72.



218 (+2): Roope Kakko Helsingin Golfklubi 72-75-71.



Naiset:



216 (par): Anna Backman (amatööri) Kanavagolf Vääksy 75-70-71,



230 (+14): Emmi Jalkanen (a) Nokia River Golf 79-77-74,



231 (+15): Hannele Mikkola (a) Sarfvik Golfklubi ry 78-73-80, Daniella Barrett (a) Aura Golf 76-80-75,



232 (+16): Karina Kukkonen (a) Oulun Golfkerho ry 77-79-76,



234 (+18): Jasmiina Kivini (a) Nokia River Golf 76-74-84.



Jalkapallo Veikkausliiga:



Ilves–IFK Mariehamn 3–0 (1–0).



3. Tatu Miettinen 1–0, 50. Youness Rahimi 2–0, 85. Ariel Ngueukam 3–0.



Erotuomari: Ville Nevalainen.



Yleisöä: 3062.



Ilves: Mika Hilander, Antti Hynynen, Felipe Aspegren, Jani Tanska, Tatu Miettinen, Reuben Ayarna, Iiro Järvinen (83. Lauri Ala-Myllymäki), Youness Rahimi (76. Jaakko Juuti), Emile Paul Tendeng, Tuure Siira (86. Aleksis Lehtonen), Ariel Ngueukam (v).



IFK Mariehamn: Andreas Vaikla, Kristian Kojola, Jani Lyyski (70. Luckymore Mkosana), Aapo Mäenpää, Bobbie Friberg Da Cruz, Philip Spardall Mantilla, Robbin Sellin, Gabriel Petrovic, Joel Mattsson (70. Robin Sid), Brian Span, Aleksei Kangaskolkka (87. Rezgar Amani).



VPS–HJK 2–1 (1–0).



41. Sebastian Strandvall (rp) 1–0, 52. Alfredo Morelos 1–1, 55. Joonas Vahtera 2–1.



Erotuomari: Oskari Hämäläinen.



Yleisöä: 2689.



VPS: Marko Meerits, Markus Jurgenson, Veli Lampi, Timi Lahti, Jesper Engström (62. Jonas Levänen), Joonas Vahtera (72. Jerry Voutilainen), Aatu Laatikainen, Sebastian Strandvall (v), Juha Hakola, Steven Morrissey (77. Andre Anhony Clennan), Juho Lähde (v).



HJK: Thomas Dähne, Juha Pirinen, Ville Jalasto, Faith Friday Obilor, Rafinha (v), Sebastian Dahlström, Atomu Tanaka, Moshtagh Yaghoubi (v), Akseli Pelvas, Alfredo Morelos (v), Evans Mensah (67. Anthony Annan, v).



JJK–Inter 1–2 (1–0).



9. Gael Junior Etock 1–0, 52. Benjamin Källman 1–1, 79. Alan Henrique 1–2.



Erotuomari: Jani Laaksonen.



Yleisöä: 1512.



JJK: Teppo Marttinen, Antto Tapaninen, Samu Nieminen (61. Felix Gustavsson), Severi Vielma, Tommi Kari, Patrick Poutiainen, Tomi Petrescu, Samu Suoraniemi, Mikko Manninen, Elias Ahde (72. Toni Tahvanainen), Gael Junior Etock.



Inter: Jere Koponen, Petros Kanakoudis, Kosta Manev, Alan Henrique, Niko Markkula, Henri Lehtonen (59. Macoumba Kandji, v), Julien Faubert, Ari Nyman, Lucas Garcia (67. Mika Mäkitalo), Benjamin Källman (71. Timo Furuholm), Njazi Kuqi (v).



PS Kemi–KuPS 1–4 (0–2).



4. Urho Nissilä 0–1, 20. Sebastian Sorsa 0–2, 59. Saku Savolainen 0–3, 85. Urho Nissilä 0–4, 87. Edwin Ernesto Salazar Ruis 1–4.



Erotuomari: Kalle Mäkinen.



Yleisöä: 707.



PS Kemi: Oskari Forsman, Lassi Nurmos (75. Justus Lehto), Juuso Laitinen, David Aubrey (v), Marek Kaljumäe, Aleksi Gullsten (57. Rasmus Karjalainen), Matias Ojala (v), Julian Guevara, Abdoulie Mansally, Momodou Ceesay (64. Edwin Ernesto Salazar Ruis), Filip Valencic.



KuPS: Otso Virtanen, Tuomas Rannankari (66. Sharp Räsänen), Nikko Boxall, Emmanuel Egwuekwe Azubuike, Sebastian Sorsa , Saku Savolainen, Ruben Gabriel, Ville Saxman (81. Joonas Nissinen), Solomon Duah (76. Ilmari Niskanen), Gbolahan Salami, Urho Nissilä.



FC Lahti–SJK 1–0 (0–0).



82. Stenio Garcia Dutra 1–0.



Erotuomari: Antti Munukka.



Yleisöä: 1853.



FC Lahti: Aleksandr Vasiutin, Hassan Sesay, Kalle Taimi, Mikko Hauhia , Mikko Kuningas, Pyry Kärkkäinen, Hendrik Helmke (51. Loorents Hertsi), Drilon Shala, Aleksi Paananen, Santeri Hostikka (64. Marko Simonovski), Stenio Garcia Dutra (v, 87. Pavel Nazimov).



SJK: Mihkel Aksalu, Jose Anton Samper, Richard Dorman (34. Tomas Hradecky), Marcos Vales Gonzalez (54. Diego Flardanca Florez), Dani Hatakka, Timo Tahvanainen, Matti Klinga, Johannes Laaksonen (v), Erfan Zeneli, William Ions (70. Aristote Mboma), Anatole Abang.



HIFK–RoPS 1–0 (1–0).



32. Mikael Forssell 1–0.



Erotuomari: Jari Järvinen.



Yleisöä: 2372.



HIFK: Tomi Maanoja, Matias Hänninen (45. Otto-Pekka Jurvainen), Pauli Kuusijärvi, Kim Raimi, Tommi Vesala, Nnaemeka Anyamele (84. Aleksi Ristola), Jukka Halme, Xhevdet Gela, Esa Terävä, Mika Väyrynen, Mikael Forssell (69. Juho Mäkelä).



RoPS: Antonio Reguero Chapinal, David Addy, Juuso Hämäläinen, Ivan Tatomirovic, Leo Väisänen, Eetu Muinonen, Saku Ylätupa, Antti Okkonen (42. Anselmi Nurmela), Simo Roiha (62. Cem Felek), Emeka Friday Eze, Timo Stavitski (77. Sakari Tukiainen).



Englannin Valioliiga:



Manchester C–Crystal Palace 5–0 (1–0)



2. David Silva 1–0, 49. Vincent Kompany 2–0, 59. Kevin de Bruyne 3–0, 82. Raheem Sterling 4–0, 90. Nicolas Otamendi 5–0.



Yleisöä: 54119.



Bournemouth–Stoke 2–2 (0–1)



33. Oma maali (Lys Mousset) 0–1, 62. Junior Stanislas 1–1, 73. Mame Biram Diouf 1–2, 82. Oma maali (Ryan Shawcross) 2–2.



Yleisöä: 11046.



Burnley–West Bromwich 2–2 (0–0)



62. Sam Vokes 1–0, 66. Jose Salomon Rondon 1–1, 77. Craig Dawson 1–2, 85. Sam Vokes 2–2.



Yleisöä: 20825.



Hull–Sunderland 0–2 (0–0)



69. Billy Jones 0–1, 90. Jermain Defoe 0–2.



Yleisöä: 22480.



Leicester–Watford 3–0 (1–0)



38. Onyinye Ndidi 1–0, 58. Riyad Mahrez 2–0, 90. Marc Albrighton 3–0.



Yleisöä: 31628.



Swansea–Everton 1–0 (1–0)



29. Fernando Llorente 1–0.



Yleisöä: 20827.



Espanjan liiga: Gijon–Las Palmas 1–0, Atletico Madrid–Eibar 1–0, Barcelona–Villarreal 4–1, Granada–Real Madrid 0–4.







Saksan Bundesliiga: Dortmund–Hoffenheim 2–1, Mönchengladbach–Augsburg 1–1, Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 0–2 (EF: Lukas Hradecky pelasi 90 min), Bayern München–Darmstadt 1–0, Ingolstadt–Leverkusen 1–1, Hertha Berlin–Leipzig 1–4.



Italian liiga, Serie A: Napoli–Cagliari 3–1, Juventus–Torino myöh.



Ruotsin liiga, Allsvenskan:



Halmstad–AIK 0–1 (H: Nikolai Alho pelasi 83 min, AIK: Eero Markkanen 90 min, Sauli Väisänen kentälle 86. min).



Norjan liiga: Molde–Ålesund 0–1 (M: Joona Toivio pelasi 90 min).



Ykkönen: AC Oulu–Haka 1–0 (1–0), GrIFK–OPS 0–2 (0–0), EIF–Jaro 0–2 (0–0), KPV–TPS 2–1 (0–0).



Naisten liiga: Honka–Ilves 3–2 (1–0), Pallokissat–ONS 4–0 (3–0), TPS–Åland United 4–2 (2–1).



Jääkiekko NHL:n pudotuspelien 2. kierros, 5/7 ottelut: St. Louis–Nashville 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). N: Pekka Rinne 30/32 torjuntaa. Nashville johtaa voitoin 3–2. Anaheim–Edmonton 2 je. 4–3 (0–0, 0–3, 3–0, 1–0). Anaheim johtaa voitoin 3–2.



Pariisi/Köln: MM-turnaus, 2. päivä:



Lohko B:



Sveitsi–Slovenia vl. 5–4 (4–0, 0–1, 0–3, 0–0, 1–0)



1. erä: 10.49 Andres Ambühl (Pius Suter) 1–0 yv, 11.01 Gaetan Haas (Vincent Praplan-Joel Genazzi) 2–0, 16.59 Romain Löffel (Denis Hollenstein-Praplan) 3–0, 17.47 Simon Bodenmann (Damien Brunner-Richard Tanner) 4–0.



2. erä: 38.31 Jan Mursak (Andrej Tavzelj) 4–1 av.



3. erä: 45.50 Ziga Jeglic (Robert Sabolic-Ales Kranjc) 4–2, 54.02 Jan Urbas (Ken Ograjensek-Klemen Pretnar) 4–3 yv, 55.23 Sabolic (Rok Ticar) 4–4 yv.



Jatkoaika maaliton.



vl-kisa: 65.00 Brunner 5–4.



Rangaistukset yhteensä: Sveitsi 8x2 min, Slovenia 5x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Jonas Hiller Sv 19, Gasper Kroselj Sl (0.00–20.00) 11+0+0=11, Matija Pintaric Sl (20.00–60.00) 17.



Erotuomarit: Jan Hribik Tshekki, Marcus Linde Ruotsi.



Valko-Venäjä–Tshekki ja Norja–Ranska myöhemmin.



Lohko A:



Latvia–Tanska 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)



1. erä: maaliton.



2. erä: 23.08 Gints Meija (Arturs Kulda) 1–0.



3. erä: 41.48 Miks Indrasis (Janis Sprukts-Rihards Bukarts) 2–0, 52.40 Indrasis (Bukarts-Uvis Balinskis) 3–0 yv.



Rangaistukset yhteensä: Latvia 3x2 min, Tanska 6x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Elvis Merzklins L 18+6+3=27/27, Sebastian Dahm T 7+13+12=32/35.



Erotuomarit: Linus Öhlund Ruotsi, Daniel Stricker Sveitsi.



Slovakia–Italia ja Saksa–Ruotsi myöh.



Koripallo Miesten Korisliiga:



3. loppuottelu, neljällä voitolla mestariksi:



Vilpas–Kataja 76–74 (20–16, 15–18, 19–19, 22–21)



Vilpas: Juwan Staten 19/6/5 syöttöä, Al'lonzo Coleman 16/8, Okko Järvi 9/6, Mikko Koivisto 8/1, Michael Pounds 8/1, Matias Ojala 7/5, Desmond Williams 6/2, Brandon Edwards 2/4, Juho Nenonen 1/2, Topias Kuukkanen 0/0, Riku Laine 0/0, Aatu Kivimäki 0/0.



Kataja: Rion Brown 19/3, Jarekious Bradley 18/7, Vesa Mäkäläinen 9/2, Daniel Mullings 7/6, Kervin Bristol 6/8, Teemu Rannikko 6/2/5 syöttöä, Ilari Seppälä 5/4, Tommi Huolila 4/2, Jesse Niemi 0/0, Atte Perttu 0/0, Johannes Lasaroff 0/0.



Erotuomarit: Petri Mäntylä, Ville Selkee, Jouni Tilli.



Yleisö: 2305.



Kataja johtaa voitoin 2–1.



NBA: Lohkovälieriä:



Itä:



Toronto–Cleveland 94–115



Cleveland johtaa voitoin 3–0



Länsi:



Houston–San Antonio 92–103



San Antonio johtaa voitoin 2–1.



Paini Novi Sad, Serbia:



Painin EM-kilpailut, 5. päivä:



Kreikkalais-roomalainen paini:



Miehet:



98 kg:



Neljännesvälierät: Elias Kuosmanen Suomi–Plamen Tashev Bulgaria 5–2.



Puolivälierät: Dmitri Timtshenko Ukraina–Elias Kuosmanen Suomi 4–2.



Kuosmanen putosi jatkosta.



130 kg, neljännesvälierät: Nemanja Pavlovic Serbia–Tuomas Lahti Suomi 6–1.



Lahti putosi jatkosta.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Vimpeli–Seinäjoki 2–0 (6–2, 8–1)



Vimpeli: Teemu Isoketo 1/0, Olli Heikkala 0/4, Henri Puputti 0/1, Tuomo Lönnmark 0/2, Matias Rinta-aho 1+4/1, Severi Lassila 1/1, Arttu Ruuska 1/0, Mikko Haukkala 0/1, Janne Heimonen 1/0, Perttu Ruuska 0/1, Jere Saukko 0/1, Janne Mäkelä 3/2, harhat 2.



Palkitut: I Olli Heikkala, II Matias Rinta-aho.



Seinäjoki: Tuomas Raunio 0/1, Juuso Myllyniemi 0/1, Jukka-Pekka Vainionpää 3/0, Atte Kontio 0/1.



Palkitut: I Jukka-Pekka Vainionpää, II Tuomas Raunio.



Tuomarit: Peter Laitio ja Ari Kiviniemi.



Yleisöä: 1172.



Kouvola–Alajärvi 2–0 (5–1, 2–0)



Kouvola: Tommi Mäentausta 0/2, Anssi Lammila 0/1, Juho Hacklin 0/1, Matti Latvala 3/0, Juha Korhonen 1/0, Teemu Nurmio 2+1/3.



Palkitut: I Teemu Nurmio, II Matti Latvala.



Alajärvi: Riku Niemi 0/1, Aki Orava 1/0.



Palkitut: I Aki Orava, II Henri Heikkinen.



Tuomarit: Ari Mustonen ja Sami Ritola.



Yleisöä: 1414.



Koskenkorva–Joensuu 1–2 (1–6, 1–0, 0–1)



Koskenkorva: Jere Dahlström 1/0, Antti Pukkinen 0/1, Petrus Puputti 0/1, vapaat 1.



Palkitut: I Antti Kuusisto, II Janne Leppälä.



Joensuu: Timo Kallio 0/1, Tuomas Jussila 1/1, Mikko Kemppainen 0/2, Jonne Kemppainen 1/1, Henri Litmanen 1/0, Matias Hänninen 0/1, Aleksi Rautiainen 3/0, Lauri Kivinen 1/1.



Palkitut: I Aleksi Rautiainen, II Timo Kallio.



Tuomarit: Tommi Nupponen ja Ossi Muurainen.



Yleisöä: 905.



Kankaanpää–Raahe 0–1 (0–0, 0–2)



Kankaanpää:



Palkitut: I Jouni Itävalo, II Henri Pulkkinen.



Raahe: Teemu Juntunen 0/1, Topi Kosonen 0/1, Eino Järvelä 1/0, Jari Törmänen 1/0.



Palkitut: I Eino Järvelä, II Topi Kosonen.



Tuomarit: Antti Aine ja Jussi Salonen.



Yleisöä: 628.



Raviurheilu Tornio: Toto 76:



1. lähtö, sh 2100 m: 1) Caro/Kari Ylismäki 33,4 (23,77), 2) Huiskeri 33,7 (16,3).3) Lumi-Leija 34,6 (3,58).4) Suviprinssi 33,7 (15,21). Toto (6-5-1): 23,77 5,68-3,60-2,60 143,39.



2. lähtö, lv 2100 m Suomen Hippoksen Tammasarja: 1) Purple's Pippi/John Östman 16,5a (13,35), 2) Rail Face 16,5a (10,34).3) Glory Luca 16,7a (2,69).4) Wrong Breed 17,5a (3,75).poissa: 2, 12. Toto (5-1-7): 13,35 2,23-2,13-1,39 43,03.



3. lähtö, sh 2100 m: 1) Mathilde/Heikki Repo 28,4a (20,15), 2) Petroli 28,6a (2,96).3) Tähti-Pekko 28,8a (5,99).4) Ralli-Tähkä 29,6a (15,27). Toto (4-3-10): 20,15 3,37-1,71-2,15 29,70.



4. lähtö, DUO-1, sh 1600 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Loikkaus/Hannu Torvinen 26,8a (3,4), 2) I.P. Soturi 27,0a (11,3).3) Jepulis 27,1a (6,66).4) Faija 27,1a (12,93). Toto (3-2-8): 3,40 1,67-2,71-1,66 14,03.



5. lähtö, DUO-2, lv 1600 m: 1) Victor Face/Martti Pellikka 15,6a (3,72), 2) Hollywood Hills 15,6a (8,96).3) Jalo Dahlia 15,7a (8,53).4) Armani Press 15,8a (4,0).poissa: 4, 11. Toto (7-2-8): 3,72 1,47-2,66-2,31 11,85. Päivän Duo: 3-7, kerroin: 8,21.



6. lähtö, Toto76-1, lv 2600 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Evelyn Sundance/Santtu Raitala 16,5a (2,49), 2) Wasa Thunder 16,8a (7,21).3) Little Donnie 17,2a (10,18).4) Julius Leejs* 17,2a (39,18).poissa: 2, 7. Toto (6-9-11): 2,49 1,26-1,53-2,01 6,68.



7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Donna Linda/Tuomas Pakkanen 14,6a (9,4), 2) Anaheim Kemp 14,7a (9,94).3) Bear a Title 14,9a (15,0).4) Special Maestro 14,9a (37,1).poissa: 11. Toto (5-6-9): 9,40 2,63-3,66-3,90 29,54. Troikka: 389,66.



8. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m Kyvyt Esiin Divisioonakarsinta: 1) Mad Man Blues/Hannu Torvinen 15,8a (8,12), 2) Uncomparable* 15,9a (3,04).3) Gatorade 16,3a (3,8).4) Wannabe Star 16,5a (26,25).poissa: 2, 10. Toto (3-5-1): 8,12 2,47-1,58-1,70 13,78.



9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Maana's Black Rose/Mauri Jaara 16,3 (5,14), 2) Loving You Deeply 16,0 (20,95).3) Lili Sisu 16,3 (36,17).4) Tres Bien Ås 16,5 (18,59).poissa: 9, 10. Toto (1-6-11): 5,14 1,95-6,38-9,81 56,47. Toto4 voitto-osuus: 5,20.



10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2100 m: 1) Fiiling/Niko Jokela 26,0 (2,62), 2) Adrigo* 25,3 (24,18).3) Metkutus 25,4 (21,24).4) Turoveli 25,4 (15,64).poissa: 1. Toto (6-7-12): 2,62 1,75-2,99-3,27 27,15. Toto4 voitto-osuus: 6,70. Troikka: 135,61.



11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2100 m Lapland Cup karsinta: 1) Don Juan Sisu/Mauri Jaara 15,5a (1,86), 2) Onboard Broline* 15,6a (11,55).3) Tarabuso Jet 15,7a (4,52).4) Vic de Luxe* 15,8a (13,4).poissa: 3, 6. Toto (7-4-9): 1,86 1,18-1,96-1,33 13,05. Toto4 voitto-osuus: 7,10.



12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m: 1) Up Up and Away/Mika Forss 14,0a (1,89), 2) Special Promise 14,6a (4,67).3) Rondine d'Asolo* 14,7a (81,42).4) Buck Boko 14,7a (15,36).poissa: 6. Toto (4-1-11): 1,89 1,24-1,44-4,53 2,75. Toto4 voitto-osuus: 7,50. Troikka: 59,42. Päivän Duo: 7-4, kerroin: 2,77.



Toto4 pelivaihto 45693,60 e, voitto-osuus 7,50 e



Toto76 pelivaihto 319040,75 e, voitto-osuus 444,40 e



Pelivaihto 636921,90 e, yleisöä 2652



Salibandy Växjö: Alle 19-vuotiaiden poikien MM-turnaus:



Välierät:



Suomi–Sveitsi ja. 7–6 (3–1, 0–2, 3–3, 1–0)



Tshekki–Ruotsi 4–9 (2–1, 2–4, 0–4)



Suomi ja Ruotsi pelaavat maailmanmestaruudesta sunnuntaina.



Suunnistus Sipoo: Huippuliigan sprintti:



Miehet: 1) Yannick Michiels Turun Metsänkävijät 12.35, 2) Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö ja Otto Simosas OK Trian 13.12, 4) Joni Hirvikallio Koovee 13.16, 5) Andrei Hramov Hiisirasti & Fredric Portin Paimion Rasti 13.26.



Naiset: 1) Emily Kemp Angelniemen Ankkuri 13.57, 2) Kirsi Nurmi IFK Göteborg ja Marika Teini SK Pohjantähti 13.59, 4) Sari Anttonen Keuruun Kisailijat 14.07, 5) Venla Harju Tampereen Pyrintö ja Anna Närhi IFK Göteborg 14.13.



Yleisurheilu Tuusula: Taaborin kävelyt:



Miehet, 20 km: 1) Aleksi Ojala TurWe 1.26,10 (kkk), 2) Timo Viljanen TurWe 1.41.42.



10 km: 1) Elmo Koivunen Esbo IF 45.18 (kkk), 2) Mikko Ruokolainen Esbo IF 52.07, 3) Heikki Lahtinen IkurVi 59.51, 4) Asko Turkki KyröskP 1.03.41.



19-v. 10 km: 1) Joni Hava KU-58 49.10, 2) Jaakko Määttänen KUY 51.23.



Naiset, 20 km: 1) Taika Nummi EspTa 1.33.35 (22-v. SE, kkk).



10 km: 1) Elisa Neuvonen LUM 46.42 (kkk).



17-v. 5 km: Enni Nurmi EspTa 23.14.



Houston, USA: Tom Tellez Invitational:



Miehet, pituus: 1) Tyrone Smith Bermuda 834 (+2,0).



Naiset, seiväs: 1) Jenn Suhr USA 476.



Stanford, USA:



Payton Jordan Invitational:



Miehet, 5000 m : 1) Justyn Knight Kanada 13.17,51 (kk).



10000 m: 1) Patrick Tiernan Australia 27.29,81 (kk).



Naiset, 5000 m: 1) Sifan Hassan Hollanti 15.13,15.



10000 m: 1) Meraf Bahta Ruotsi 31.13,06 (kk, Ruotsin ennätys).



Rahapelejä Keno 18/17



Päiväarvonta (6.5.): 1, 2, 3, 10, 11, 20, 24, 27, 30, 31, 32, 36, 39, 43, 48, 49, 53, 58, 66, 68. Kunkkunumero: 30.



Ilta-arvonta (6.5.): 5, 6, 7, 8, 12, 14, 22, 34, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 56, 60, 64, 68, 70. Kunkkunumero: 51.



Myöhäisarvonta (6.5.): 4, 8, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 39, 41, 45, 51, 54, 63, 66, 67, 68. Kunkkunumero: 45.



Lauantai-Jokeri 18/17



(6. 5.): 5 9 8 6 5 7 6.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Lotto 18/17



(6. 5.): 5, 7, 11, 14, 18, 23, 32. Lisänumero: 13. Tuplausnumero: 25.



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 2 400 000,00 e, 6+1 oikein 68 349,20 e, 6 oikein 1 686,20 e, 5 oikein 40,20 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Tv-urheilua Yle TV2



15.15 Maastojuoksun SM



17.00 Korisliiga: Kataja-Vilpas, 4. finaali



22.07 Painin EM



Ruutu+ Urheilu 1



11.00 MM-rallicross: Hockenheim



22.30 NBA Playoffs: Toronto-Cleveland



MTV3



17.15 Jääkiekon MM: Suomi-Ranska



22.30 Ravit: Finlandia-ajo (kooste)



C More Max



12.00, 13.20, 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Espanja



17.15 Jääkiekon MM: USA-Tanska



21.15 Jääkiekon MM: Latvia-Slovakia



C More Sport 1



13.15 Jääkiekon MM: Slovenia-Kanada



17.15 Jääkiekon MM: Suomi-Ranska



21.15 Jääkiekon MM: Norja-Sveitsi



C More Sport 2



13.15 Jääkiekon MM: Italia-Venäjä



15.35 Ravit: Finlandia-ajo



20.00 PGA Tour: Wells Fargo Championship



Eurosport 1



13.00 Jalkapallon U17 EM: Saksa-Serbia



15.00 Pyöräily: Giro d’Italia



18.45 Jalkapallon U17 EM: Hollanti-Norja



Eurosport 2



16.30 Bundesliiga: HSV-Mainz



18.30 Bundesliiga: Freiburg-Schalke



22.00 Beachfutiksen MM: Pronssiottelu



23.30 Beachfutiksen MM: Finaali



Viasat Jalkapallo HD ja



Viasat Sport Premium



13.00 La Liga: Alavés-Athletic



15.30 Valioliiga: Liverpool-Southampton