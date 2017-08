Päivän lehti 7.8.2017

Maanantain tv-elokuvia

Octopussy – Mustekala ★★



(USA 1983) Bond (Roger Moore) suojelee maailmaa kohtalokkaan salakuljettajan Octopussyn avustuksella. Ajan hammas on nakertanut Intian matkailumainoksestakin käyvää agenttileffasarjan jatkoa. (K16) Nelonen 21.00



Elektra ★★



(USA 2005) Palkkatappaja Elektra (Jennifer Garner) kylvää kuolemaa. Rob Bowmanin Marvel-sarjakuvafilmatisointi on syystäkin jäänyt uudempien jalkoihin. (K16) Sub klo 21.00