Päivän lehti 7.8.2017

Liikennetalous ratkaisi metron alkuperäisen laajuuden

Kuntaraja ei ollut keskeinen syy siihen, että metro rakennettiin aluksi yhdistämään Helsingin keskusta ja itäiset kaupunginosat, kuten Sakari Rokkanen väitti (HS Mielipide 6.8.). Asian ratkaisi liikennetalous.



Idänsuunnan bussi­liikenne ei enää toiminut ruuhkautumisen vuoksi, ja metro oli aivan välttämätön. Länsisuunnan bussi­liikenne sen sijaan oli ja on edelleen tehokasta, koska Länsiväylä ulottuu kantakaupunkiin saakka.



HSL:stä saadun tiedon mukaan länsisuunnan vuotuiset liikennöintikustannukset pienenevät viisi miljoonaa euroa länsimetron aloittaessa. Investointi on 1 200 miljoonaa. Länsimetro ei olisi saanut tulla yhtään aikaisemmin, koska vasta nyt on edellytyksiä kasvattaa metron vaikutusaluetta vastamaan investoinnin suuruutta.



Aalto-yliopistoon pitäisi perustaa yhdyskuntatalouden yksikkö, joka keskittyisi tekemään talouteen perustuvia tutkimuksia siitä, miten esimerkiksi Helsingin seudun eri alueita kannattaisi kehittää. Nyt päättäjien kannanotot pohjautuvat liiaksi heidän omaan etuunsa ja ennakkoluuloihinsa.



Pekka Auro



diplomi-insinööri, Espoon joukko­liikennesuunnittelija 1970–1980