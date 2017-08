Päivän lehti 7.8.2017

Oppimista pitää tukea silloin, kun lapsi itse haluaa

Maarit Saari (HS Mieli­pide 3.8.) ihmetteli, mitä hyötyä siitä on, että lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan ennen koulun alkua. Lukevan ja kirjoittavan ekaluokkalaisen äitinä uskon, ettei kysymys ole varsinaisesti hyödystä vaan siitä, että lapsen oppimishalua tuetaan oikea-aikaisesti.



Jos lapsi on viisivuotiaana kiinnostunut kirjaimista, ei ole mitään syytä olla neuvomatta lukemisen ja kirjoittamisen alkuun vain siksi, ettei koulussa olisi myöhemmin tylsää. Oppimisen ilo on niin valtava, että sen suo mielellään oppimis­haluiselle lapselle ikään katsomatta. Oppiminen pysyy kyllä mielenkiintoisena myöhemminkin, koska aina löytyy uutta opittavaa.



Nykyisin opettajat osaavat eriyttää opetustaan niin, etteivät oppilaiden erilaiset valmiudet koulun alkaessa muodostu ongelmaksi. Myös opetussuunnitelma edellyttää oppilaiden yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioimista.



Parhaiten oppimisen ilo säilyy, kun saa opetella niitä asioita, joista on kiinnostunut. Siksi on tärkeää tukea myös innostuneen, alle kouluikäisen lapsen lukemaan oppimista, vaikkei kaikkien kuusivuotiaiden tietenkään tarvitse osata lukea.



Marjukka Ikonen



tekniikan tohtori



Vantaa