Päivän lehti 7.8.2017

Digiaikaan on saatava jotain järkeä

Viimeaikainen siirtyminen niin sanottuun digiaikaan on mennyt pieleen. En saa ostettua junalippua omalta juna-asemaltani (lähimmälle R-kioskille on 1,5 kilometriä), ja pysäköidessäni en löydä mittaria, johon euroni kelpaisivat.



Niin sanotun kehityksen veturina on nuorempi sukupolvi: nämä kännyköiden näpräilijät, jotka ovat saaneet ideansa myytyä vanhemman sukupolven edustajille, jotka asioista päättävät. Helsingin, VR:n ja HSL:n päättäjät hyväksyvät digikuplassa elävien ehdotukset. Syynä on luulo, että he näin toimien pysyvät ”kehityksen” mukana. Ei uskalleta kyseenalaistaa ”uudistuksia” ja käyttää maalaisjärkeä.



Digikuplassa elävät ovat voimissaan, enkä minä asemalla ymmärrä, miten sen mobiililipun vanhalla Nokiallani ostan – saatikka miten saan parkkilipun lunastettua Itä-Pasilan kirjaston edessä.



Rolf Streng



Vantaa