Beach volley Larnaka, Kypros:



CEV:n Satellite-turnaus:



Naiset:



Julia Abalakina/Ksenia Dabizha Venäjä (8)–Erika Nyström/Anniina Parkkinen Suomi (13) 2–1 (21–19, 14–21, 15–9), Kinga Kolosinska/Jagoda Gruszczynska Puola (5)–Nyström/Parkkinen (13) 2–1 (15–21, 21–16, 17–15). – Nyström/Parkkinen sijoittui viidenneksi.



Sandra Ittlinger/Lisa Arnholdt Saksa (12)–Ida Sinisalo/Niina Ahtiainen (1) Suomi 2–0 (21–15, 21–9) – Sinisalo/Ahtiainen sijoittui seitsemänneksi.



Jalkapallo Miesten jalkapalloliiga:



HJK–FC Lahti 0–0



Erotuomari: Jari Järvinen.



Yleisöä: 3653.



HJK: Markus Uusitalo, Juha Pirinen, Moshtagh Yaghoubi (v), Anthony Annan (v), Evans Mensah, Aapo Halme (v), Filip Valencic (67. Vincent Onovo), Akseli Pelvas, Hannu Patronen (61. Ville Jalasto), Rafinha (v), Enoch Banza (75. Jean Jacques Bougouhi).



VPS–PS Kemi 3–3 (1–2)



10. Momodou Ceesay 0–1, 12. Rasmus Karjalainen 0–2, 45. Joonas Vahtera 1–2, 52. Juho Lähde 2–2, 60. Albion Ademi 2–3, Markus Jürgenson 3–3.



IFK Mariehamn–SJK 0–0







HJK20127143–943VPS2089328–2633FC Lahti20711227–1532KuPS2086630–2230Ilves2086621–2130SJK2085723–2529Inter2076732–2627IFK Mariehamn2069529–2927PS Kemi2065926–3123RoPS20641023–3422HIFK20281016–3214JJK20161316–449Seuraavat ottelut: 9.8. HIFK–VPS, PS Kemi–Ilves, 10.8. SJK–HJK, RoPS–IFK Mariehamn, KuPS–JJK, FC Lahti–Inter.



Miesten Ykkönen:



GrIFK–EIF 0–0



Lontoo:



Community Shield -ottelu:



Arsenal–Chelsea 2–1 rp. 1–1 (0–0)



46. Victor Moses 0–1, 82. Sead Kolasinac 1–1.



Ulosajo: 80. Pedro Rodriquez, Chelsea



Arsenalilta onnistuivat rangaistuspotkukilpailussa Theo Walcott, Nacho Monreal, Alex Oxlade-Chamberlain ja Olivier Giroud.



Chelsealta onnistuivat rangaistuspotkukilpailussa Gary Cahill ja epäonnistuivat Thibaut Courtois sekä Alvaro Morata.



Valioliiga käynnistyy perjantaina 11. elokuuta ottelulla Arsenal–Leicester.



Enschede, Hollanti:



Naisten EM-turnauksen loppuottelu:



Hollanti–Tanska 4–2 (2–2)



6. Nadia Nadim rp. 0–1, 10. Vivianne Miedema 1–1, 28. Lieke Martens 2–1, 33. Pernille Harder 2–2, 51. Sherida Spitse 3–2, 89. Miedema 4–2.



Mestaruus on Hollannille kautta aikain ensimmäinen naisten EM-kisoissa.



Saksan 2. Bundesliiga:



Aue–Düsseldorf 0–2, Fürth–Bielefeld 1–2, Jahn Regensburg–Nürnberg 0–1.



Moottoripyöräily Brno, Tshekki:



Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kauden 10/18 kisaviikonloppu, Tshekin gp:



MotoGP: 1) Marc Marquez Espanja, Honda 44.15,974, 2) Dani Pedrosa Espanja, Honda jäljessä 12,438 sekuntia, 3) Maverick Vinales Espanja, Yamaha –18,135.



MM-tilanne: 1) Marquez 154 pistettä, 2) Vinales 140, 3) Andrea Dovizioso Italia, Ducati 133.



Moto2: 1) Thomas Lüthi Sveitsi, Kalex 13.39,036, 2) Alex Marquez Espanja, Kalex –4,991, 3) Miguel Oliveira Portugali, KTM –6,983.



MM-tilanne: 1) Franco Morbidelli Italia, Kalex 182, 2) Lüthi 165, 3) Marquez 133.



Moto3: 1) Joan Mir Espanja, Honda 44.41,314, 2) Romano Fenati Italia, Honda –0,350, 3) Aron Canet Espanja, Honda –3,078,...30) Patrik Pulkkinen Suomi, Peugeot –48,407.



MM-tilanne: 1) Mir 190, 2) Fenati 148, 3) Canet 126. Pulkkisella ei ole pisteitä.



Raviurheilu Helsinki:



Kuninkuusravien lopputilanteet (2100 m, maili 1609 m, 3100 m):



Kuningatarkilpailu: 1) Saaga S/ohjastaja Matti Nisonen yhteisaika 9.34,5, 2) Akaasia/Markku Hietanen jäljessä 0,7 sekuntia, 3) Virin Camilla/Hannu Torvinen –0,9, 4) Carmela/Antti Teivainen –1,7, 5) Vieskerin Virva/Mika Forss –2,8, 6) Eicku/Hannu Kamppuri –5,8, 7) Loisto-Piirto/Arto Hammar –7,8, 8) Fortunatar/Pekka Vilpponen –9,7.



Topmar hylättiin päätösmatkalla pitkästä laukasta. Juliette Lax ei osallistunut sunnuntain osalähtöihin, viimeisestä osalähdöstä jäivät lisäksi pois R.R. Ruskariina ja Taruntuuli.



Kuninkuuskilpailu: 1) Köppinen/ohjastaja Ari Moilanen 9.22,0, 2) Costello/Risto Tupamäki –0,9, 3) Välähdys/Ville Korjus –1,4, 4) Jokivarren Kunkku/Jorma Kontio –2,2, 5) Metkutus/Juha-Matti Paavola –4,0, 6) Vieskerin Valo/Pertti Niveri –5,3, 7) Veeran Turo/Tuomo Ojanperä –5,6, 8) Elias Intomieli/Hannu Hietanen –8,8, 9) Vixen/Markus Porokka –9,3, 10) A.T. Visku/Juha Länsimäki –13,4.



Välkyn Tuisku hylättiin avausmatkalla, eikä se osallistunut viimeiseen osalähtöön. Camri oli poissa.



Rullahiihto Imatra:



SM-kilpailut, takaa-ajo:



Miehet 24,8 km (v): 1) Lari Lehtonen Imatran Urheilijat 55.28,2, 2) Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura jäljessä 0,07 sekuntia, 3) Joni Mäki Pyhäjärven Pohti –5.30,3



Naiset 15,5 km (v): 1) Eveliina Piippo Vuokatti Ski Team Kainuu 41.17,2, 2) Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu –2.12,0, 3) Andrea Julin IF Minken –2.23,7.



Tennis Washington, USA:



ATP500-turnaus, palkintoarvo 1 750 080 dollaria:



Miesten nelinpelin loppuottelu: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Lukasz Kubot Puola/Marcelo Melo Brasilia (2) 7–6 (7–5), 6–4.



Turnausvoitto oli Kontiselle uran 15. ATP-kiertueella.



Yleisurheilu MM-kilpailut, 3. päivän loppukilpailut:



Miehet:



Maraton: 1) Geoffrey Kipkorir Kirui Kenia 2.08.27, 2) Tamirat Tola Etiopia 2.09.49, 3) Alphonce Felix Simbu Tansania 2.09.51, 4) Callum Hawkins Britannia 2.10.17, 5) Gideon Kipkemoi Kipketer Kenia 2.10.56, 6) Daniele Meucci Italia 2.10.56, 7) Yohanes Ghebregergis Eritrea 2.12.07, 8) Daniel Kinyua Wanjiru Kenia 2.12.16, 9) Yuki Kawauchi Japani 2.12.19, 10) Kentaro Nakamoto Japani 2.12.41,



Naiset:



Maraton: 1) Rose Chelimo Bahrain 2.27.11, 2) Edna Ngeringwony Kiplagat Kenia 2.27.18, 3) Amy Cragg USA 2.27.18, 4) Flomena Cheyech Daniel Kenia 2.27.21, 5) Shure Demise Etiopia 2.27.58, 6) Eunice Jepkirui Kirwa Bahrain 2.28.17, 7) Helah Jelagat Kiprop Kenia 2.28.19, 8) Mare Dibaba Etiopia 2.28.49, 9) Jessica Trengove Australia 2.28.59, 10) Berhane Dibaba Etiopia 2.29.01, 11) Serena Burla USA 2.29.32, 12) Aselefech Mergia Etiopia 2.29.43, 13) Charlotte Purdue Britannia 2.29.48, 14) Eva Vrabcova Nyvltova Tshekki 2.29.56, 15) Kim Hye-gyong Pohjois-Korea 2.30.29, 16) Mao Kiyota Japani 2.30.36, 17) Yuka Ando Japani 2.31.31, 18) Alyson Dixon Britannia 2.31.36, 19) Helalia Johannes Namibia 2.32.01, 20) Sinead Diver Australia 2.33.26, 21) Marta Esteban Espanja 2.33.37, 22) Fate Tola Saksa 2.33.39, 23) Izabela Trzaskalska Puola 2.35.03, 24) Milly Clark Australia 2.35.27, 25) Anne-Mari Hyryläinen Suomi 2.35.33.



Lauantaina:



100 m, välierät (jokaisen erän kaksi nopeinta loppukilpailuun ja kaksi aikojen perusteella):



Erä 1 (–0,5 m/s): 1) Akani Simbine Etelä-Afrikka 10,05, 2) Justin Gatlin USA 10,09, 3) Ben Youssef Meite Norsunluurannikko 10,12, 4) Julian Forte Jamaika 10,13, 5) James Dasaolu Britannia 10,22, 6) Aska Cambridge Japani 10,25, 7) Zhenye Xie Kiina 10,28, 8) Kukyoung Kim Korea 10,40.



Erä 2 (–0,2): 1) Yohan Blake Jamaika 10,04, 2) Reece Prescod Britannia 10,05, 3) Bingtian Su Kiina 10,10, 4) Jak Ali Harvey Turkki 10,16, 5) Christopher Belcher USA 10,20, 6) Emmanuel Matadi Liberia 10,20, 7) Abdul Hakim Sani Brown Japani 10,28, 8) Alex Wilson Sveitsi 10,30.



Erä 3 (+0,4): 1) Christian Coleman USA 9,97, 2) Usain Bolt Jamaika 9,98, 3) Jimmy Vicaut Ranska 10,09, 4) Chijindu Ujah Britannia 10,12, 5) Shuhei Tada Japani 10,26, 6) Emre Zafer Barnes Turkki 10,27, 7) Andrew Fisher Bahrain 10,36, 8) Cejhae Greene Antigua ja Barbuda 10,64.



Aikavertailun perusteella jatkoon: Vicaut 10,09 ja Su 10,10.



100 m, loppukilpailu: 1) Justin Gatlin USA 9,92, 2) Christian Coleman USA 9,94, 3) Usain Bolt Jamaika 9,95, 4) Yohan Blake Jamaika 9,99, 5) Akani Simbine Etelä-Afrikka 10,01, 6) Jimmy Vicaut Ranska 10,08, 7) Reece Prescod Britannia 10,17, 8) Su Bingtian Kiina 10,27.



Pituushyppy, loppukilpailu: 1) Luvo Manyonga Etelä-Afrikka 848, 2) Jarrion Lawson USA 844, 3) Ruswahl Samaai Etelä-Afrikka 832, 4) Aleksandr Menkov 827, 5) Maykel Masso Kuuba 826, 6) Shi Yuhao Kiina 823, 7) Wang Jianan Kiina 823, 8) Michel Tornéus Ruotsi 818, 9) Emiliano Lasa Uruguay 811, 10) Radek Juska Tshekki 802, 11) Fabrice Lapierre Australia 793, 12) Damar Forbes Jamaika 791.



Kiekko, loppukilpailu: 1) Andrius Gudzius Liettua 69,21, 2) Daniel Ståhl Ruotsi 69,19, 3) Mason Finley USA 68,03, 4) Fedrick Dacres Jamaika 65,83, 5) Piotr Malachowski 65,24, 6) Robert Harting Saksa 65,10, 7) Robert Urbanek Puola 64,15, 8) Traves Smikle Jamaika 64,04, 9) Lukas Weisshaidinger Itävalta 63,76, 10) Apostolos Parellis Kypros 63,17, 11) Simon Pettersson Ruotsi 60,39, 12) Gerd Kanter Viro 60,00.



