Päivän lehti 7.8.2017

Lehdet pohtivat Euroopan taloutta, nettiä ja naakkoja

Keskisuomalainen arvioi, että Euroopan talouden luvut ovat rohkaisevia Suomen kannalta.



”Euroalueen talouskehityksen piristyminen hyödyttää Suomea, jonka tavaraviennin arvosta lähes 40 prosenttia kohdistuu euroalueelle. Metsäteollisuudellemme tärkeitä ovat myös valuuttakurssit.”



”Euro on vahvimmillaan yli kahteen vuoteen. Dollaria vastaan se on vahvistunut vuoden alusta pitkälti toistakymmentä prosenttia. Brexitin vuoksi epävarmuus punnan suhteen on suurta.”



”Euron merkittävä vahvistuminen suhteessa dollariin heikentää sahatavaran hintoja Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Myös kruunun kurssilla on erityisen suuri paino Suomen sahoille, sillä ruotsalaiset sahat ovat suomalaisten kovimpia kilpailijoita maailmassa.”



”Suomalaisen sahatavaran kolme suurinta vientimarkkinaa ovat Kiina, Egypti ja Japani. Sahatavara on Suomen neljänneksi suurin vientituote, joten sen taloudellista merkitystä ei kannata vähätellä.”



Ilkka pohtii, onko EU:n tarpeen tavoitella sadan megan nettiyhteyksiä.



”Nettiyhteyksissä tärkein tekijä on se, että se toimii – olkoon nopeus sitten kymmenen tai sata megaa. EU:n tavoite on sadan megan nettiyhteys kaikille kansalaisille vuoteen 2025 mennessä (Ilkka 4.8.). Ei onnistu, eikä ole tarpeenkaan. Kaikille.”



”Tavoitteeksi tulisi ottaa mieluummin vaikkapa olosuhteista riippumaton ja toimintavarma kymmenen megaa, jolla arjen asioinneissa kaikki oleellinen pyörii. Sellaisen toimintavarmuuden toteuttaminen tulisi todennäköisesti halvemmaksikin kuin maan kattavan 5G-taajuuden tai valokuidun veto, joita sata megaa edellyttää.”



Savon Sanomat miettii, onko naakan suojelulle enää nykyaikana perusteita.



”Vielä 1990-luvun alussa naakka oli Pohjois-Savossa satunnainen näky. Sen jälkeen lintujen paikallinen kanta on kymmenkertaistunut (Savon Sanomat 2.8.) ja koko valtakunnassakin vähintään kaksinkertaistunut.”



”Suojeluasioissa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön näkemykset näyttävät usein poikkeavan toisistaan kuin yö ja päivä. Edellinen ajaa suojelun itseisarvoisuutta, jälkimmäinen tarkastelee asioita hieman enemmän ihmisten ja elinkeinojen toimintaedellytysten kannalta.”



”Sillä aikaa kun ihmiset kiistelevät, naakkaparvet voivat kasvaa ja jatkaa rehupaalien repimistä maatiloilla. Arjen kiireessä lintujen kanssa tuskailevaa viljelijää viranomaiset kehottavat hakemaan korvauksia, aivan kuin se jotenkin ratkaisisi perusongelman. Itse luomamme hallinnon monimutkaisuus suojelee naakkoja niin kauan kunnes terve järki voittaa.”