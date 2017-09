Päivän lehti 7.9.2017

Torstain elokuvia

TV1 klo 13.15

Nelonen klo 21.00

Teema klo 21.00

Kutonen klo 21.00

TV1 klo 23.25

Nelonen klo 0.05

(Suomi 1947) Köyhän perheen tytär (Helena Kara) harkitsee laitonta aborttia. Hannu Lemisen elokuva on Ensi Kotien Liiton käsikirjoittamaa valistusta. (K7)(USA 2009) Sam (Shia LaBeouf) taistelee jälleen Autobot-robottien rinnalla. Michael Bay jatkoi toimintarämistelysarjaansa. (K12)(Ranska 1968) Tulevaisuuden avaruusmatkaaja Barbarella (Jane Fonda) joutuu seksiseikkailusta toiseen. Roger Vadimin hurmaavan pöljä psykedeelinen scifikalkkuna tarjoaa campviihdettä koko rahalla. Muovista väännetyt futuristiset puvut ja lavasteet edustavat ajan popmuotia. Terry Southernin käsikirjoitus perustuu Jean-Claude Forestin sarjakuvaan. (K12)(Britannia/Saksa 2011) William Shake-speare (Rhys Ifans) ei ehkä kirjoittanutkaan näytelmiään. Onttoja toimintaelokuvia ohjaava Roland Emmerich onnistui yllättäen paremmin draaman parissa. (K12)(USA 2014) Aids-aktivisti (Mark Ruffalo) kamppailee 1980-luvulla. Ryan Murphy ohjasi Larry Kramerin vuonna 1985 ensi-iltansa saaneesta omaelämäkerrallisesta näytelmästä The Normal Heart kyyneliin asti koskettavan tv-draaman. (K16)(USA 1998) Asianajaja (Will Smith) joutuu ajojahdin kohteeksi. Tony Scottin orwellilaisiin mittoihin paisuva paranoiajännäri enteili Edward Snowdenin tekemiä paljastuksia. (K12)