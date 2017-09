Päivän lehti 7.9.2017

Utelias ihminen oppii enemmän

Uteliaisuus auttaa omaksumaan uutta. Kun kiinnostumme jostain, yhteydet aivoissa vilkastuvat, palkitsemisjärjestelmä herää ja kaikki oppiminen tehostuu. ”Nälkäinen mieli” onkin yksi akateemista opintomenestystä eniten selittävistä tekijöistä älykkyyden ja tunnollisuuden ohella, kertoo vuonna 2011 Perspectives on Psychological Science -lehdessä julkaistu tutkimus.On helpompi omaksua tietoa aiheesta, josta on alun alkaenkin kiinnostunut. Avoin mielentila kantaa kuitenkin tätäkin pidemmälle. Uteliaisuuden herättäneen asian vanavedessä tulee nimittäin omaksuttua helpommin muutakin, Neuron-lehdessä vuonna 2014 julkaistu Kalifornian yliopiston tutkimus kertoo.Tylsänkin asian oppiminen siis sujuu, kun jokin kiinnostava ensin herättelee aivot.Avoin ja utelias asenne lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta – eikä vain läheisten syvällisissä keskusteluissa. Näin kertoo Journal of Personality -lehdessä vuonna 2012 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.Kun ihmisiä tavatessa on kiinnostunut ja kyselee paljon, small talk -tilanteetkin voivat palkita. Syntyy myönteinen jakamisen kehä, joka sitoo ihmisiä yhteen. Kiinnostuksen osoittaminen näyttäisikin olevan muita kohdatessa tärkeämpää kuin se, että olet itse kiinnostava.Kiinnostus toisten tekemisiin, tunteisiin ja ajatuksiin auttaa myös lukemaan muita ihmisiä, kertoo vuonna 2011 julkaistu saksalaistutkimus. ”Sosiaalisesti uteliaat” ihmiset arvioivat keskustelukumppaninsa tiettyjä piirteitä muita osuvammin jo kymmenen minuutin juttutuokion perusteella. He poimivat muita taitavammin toisen luonteesta kertovia sanallisia ja sanattomia vihjeitä.