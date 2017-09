Päivän lehti 7.9.2017

Aikuiset pokémon-pelaajat ovat ihmiskunnan toivo

liikkuu uusia sala­seuroja. Ne saapuvat yllättäen takapihallesi, näpräävät kiivaasti puhelimiaan ja katoavat taas.Anteeksi terveet: puhun siis pokémon-pelaajista. Tai oikeastaan peliin loppukesästä tulleesta uudesta ominaisuudesta. Tai oikeastaan ihmiskunnasta, jonka kyvyt ällistyttävät.Nianticin tuorein juoni on lisätä erityisen harvinaisia pokémoneja peliin rajoitetuksi ajaksi. Yksi niistä on Entei.Ensin se pitää löytää. Etukäteen ei voi ennustaa, koska se käväisee milläkin pokémon-salilla.Sitten se pitää voittaa, mikä ei ole mahdollista yksin tai pienellä porukalla. Viisitoista pelaajaa on sopivasti.Sitten se pitää napata palloon, mikä usein epäonnistuu. Yrittämään voi joutua uudestaan ja uudestaan. Hankalaksi tämä menee, ellei kaveriporukassa ole neljäntoista hengen iskuryhmää päivystämässä pelin vuoksi jatkuvasti.On siis järkevintä järjestäytyä. Ratkaisu on alueellinen pikaviestiryhmä, joita tavalliset ihmiset ovat itse perustaneet Suomessa jo kymmenittäin. Niissä siis tuntemattomat jakavat pokémon-havaintojaan ja säätävät aikatauluja, jotta saataisiin tarpeeksi ihmisiä kerralla liikkeelle legendaarista kaatamaan.Sama yhteisömeininki jatkuu itse taistelupaikoilla. Neuvotaan parhaita liikkeitä. Sovitaan strategiasta, kun pelaamaan saapuukin enemmän jengiä kuin kerralla tappelemaan mahtuu. Tämä voi olla melko monimutkaistakin, kun pitää kyselemällä selvittää ison joukon tasoa ja tiimivalintaa pelin sisällä.Rohkaistaan, nauretaan omille mokille. Lohdutetaan sitä naapurin lasta, jolta himoittu otus karkasi viimeisestä pallosta.lysti, montako mielikuvitusotusta näin Helsingissä saadaan kiinni. Mutta tutkiihan tätä jo joku sosiologi?Tällaista ihmiset saavat aikaan keskenään. Kenenkään johtamatta tai tarkemmin suunnittelematta, ilman byrokratiaa tai ansaintalogiikkaa. Jos me pienissä asioissa pystymme tällaiseen, miksemme pystyisi suurissakin.