Päivän lehti 7.9.2017

Poliisi tarvitsee työrauhan pakkopalautuksissakin

Keskisuomalainen

Savon Sanomat

Etelä-Suomen Sanomat

käsittelee Jyväs­kylän Salmirannan vastaanottokeskuksen maanantaista tapahtumasarjaa: poliisi käytti lopulta joukkovoimaa mielenosoittajiin, jotka yrittivät estää maasta poistettavaksi määrätyn afganistanilaisperheen noudon palautuslennolle.”Poliisin pitää toimittaa laittomat maassaolijat palautuslennoille, jos tulija ei saa turvapaikkaa. Tästä yhteiskunnassa on pidettävä kiinni.””Suomeen ei pidä päästää syntymään paperittomien ja siis laittomien maahanmuuttajien ryhmää. Se joutuisi yhteiskunnan marginaaliin. Tilanne voisi johtaa rikollisuuden ja laittomuuksien kasvuun ja ruokkia lisää laitonta maahanmuuttoa.””Maahanmuuton on syytä perustua lakeihin, sillä maailman elintasoerot ovat niin suuret, että maasta toiseen muuttaminen ei voi perustua vain yksilöiden haluihin. Esimerkiksi pohjoisafrikkalaisten nuorten miesten pyrkimys parempaan elämään on lähtömaista katsottuna ymmärrettävää, mutta sen ei saa antaa muuttua laittomaksi maahanmuutoksi.””Suomi on onnistunut tähän saakka estämään laittoman maahanmuuton lieveilmiöitä. Tästä on yritettävä pitää kiinni.””Poliisi toimi nyt tiedossa olevien tietojen perusteella Salmirannassa asiallisesti. Voimankäyttö oli hallittua ja ­rajattua.”arvioi, että vastaavia välikohtauksia voi olla luvassa lisää.”Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottojärjestelmän piirissä on nyt noin 15 000 turvapaikanhakijaa, joista 11 000 on saanut kielteisen päätöksen (Yle 5.9.). Huomattava osa valittaa hallinto-oikeuteen. Jos kielteinen päätös pitää, edessä on palautus vapaaehtoisesti tai pakolla.””Palautuspäätöksissä voi tapahtua virheitä, mutta oikeuskäsittelyssä niiden todennäköisyys vähenee.””Poliiseille on taattava työrauha, sillä he eivät ole päättäneet yksittäistapauksista eivätkä turvapaikkapolitiikasta.”kommentoi pääministeri Juha Sipilän (kesk) linjauksia turvapaikanhakijoiden auttamisesta.”Auttamisen raja menee siinä, missä kielteisen turvapaikkapäätöksen saa­nutta ryhdytään palauttamaan takaisin. Silloin ei kenenkään, ei edes kirkon, pidä yrittää estää viranomaisia panemasta toimeen lainvoimaisia päätöksiä, joiden oikeellisuuteen suomalaisten on Sipilän mukaan syytä luottaa.””Tämä on lähtökohta oikeusvaltiossa, olkoonkin, että perusteltu kritiikki oikeudenkin päätöksiä kohtaan on joskus jopa suotavaa.””Sipilän rajanveto tuskin leikkaa täysin terää hallituksen turvapaikkapolitiikkaan kohdistuvalta vastustukselta, kuten maanantaina nähtiin Jyväskylässä. Se on silti tervetullut, sillä edes kaikkein auttamishaluisimpien lähimmäisten ei kannata olla näissä asioissa liian sinisilmäisiä.”