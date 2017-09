Päivän lehti 7.9.2017

Irakiin voi palauttaa myös vastoin tahtoa

Keskiviikkona 6. syyskuuta sivulla A 9 kerrottiin virheellisesti, että palautussopimuksen puuttumisen takia kielteisen turvapäätöksen saaneita ihmisiä voidaan palauttaa Irakiin vain, jos he suostuvat siihen vapaaehtoisesti. Jo nyt Irakiin voidaan kuitenkin käännyttää Suomessa tuomittuja rikollisia ja niitä, joilla on voimassa oleva matkustusasiakirja. Lisäksi kartassa mainittiin virheellisesti Nurmijärven, Siuntion ja Hämeenkyrön vastaanottokeskukset, vaikka näissä kunnissa on vain yksikkö alaikäisille.