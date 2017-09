Länsimetron ”hermokeskuksen” käyttöönotto viivästyy vielä lisää – Metropomojen puheissa syyskuun avajaiset ovat mahdolliset ”teoriassa”

Päivän lehti 7.9.2017

Länsimetron ”hermokeskuksen” käyttöönotto viivästyy vielä lisää – Metropomojen puheissa syyskuun avajaiset ova

Länsimetro

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tällä

Länsimetro

Helsingin