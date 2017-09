Päivän lehti 7.9.2017

Urheilutuloksia, rahapelejä ja torstain tv-urheilua

Jalkapallo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jääkiekko

Koripallo

Paini

Pyöräily

Raviurheilu

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

Euroopan alue:Lohko D:Itävalta–Georgia 1–1 (1–1)Moldova–Wales 0–2 (0–0)Irlanti–Serbia 0–1 (0–0)Serbia853017–718Wales835012–514Irlanti83419–613Itävalta823310–109Georgia80538–125Moldova80264–202Viimeiset ottelut: 6.10. Georgia–Wales, Itävalta–Serbia, Irlanti–Moldova, 9.10. Moldova–Itävalta, Serbia–Georgia, Wales–Irlanti.Lohko G:Italia–Israel 1–0 (0–0)Liechtenstein–Espanja 0–8 (0–4)Makedonia–Albania 1–1 (0–0)Espanja871032–322Italia861119–719Albania841310–913Israel83059–149Makedonia821510–147Liechtenstein80081–340Lohko I:Kosovo–Suomi 0–1 (0–0)83. Teemu Pukki 0–1.Islanti–Ukraina 2–0 (0–0)Turkki–Kroatia 1–0 (0–0)Kroatia851212–316Islanti851211–716Turkki842212–814Ukraina842211–714Suomi82156–107Kosovo80173–201Viimeiset ottelut: 6.10. Kroatia–Suomi, Kosovo–Ukraina, Turkki–Islanti, 9.10. Suomi–Turkki, Islanti–Kosovo, Ukraina–Kroatia.Etelä-Amerikan alue:Bolivia–Chile 1–0 (0–0). 59. Juan Carlos Arce rp. 1–0.Kolumbia–Brasilia 1–1 (0–1).Ecuador–Peru 1–2 (0–0).Argentiina–Venezuela 1–1 (0–0). 50. Jhon Murillo 0–1, 55. oma maali 1–1.Paraguay–Uruguay 1–2 (0–0)Brasilia 114138–1137Uruguay 83528–1827Kolumbia 75419–1626Peru 73626–2524Argentiina 66416–1524Chile 72724–2323Paraguay 63717–2321Ecuador 62824–2420Bolivia 411114–3413Venezuela 151018–358Alle 18-vuotiaiden poikien maaottelu:Suomi–Itävalta 1–1 (0–0)Suomen maali: Jaakko Oksanen.Yläloppusarja:Pallokissat–Honka 0–8 (0–3)HJK–PK-35 Vantaa 0–2 (0–0)58. Sanna Saarinen 0–1, 81. Ashley Riefner 0–2.Ilves–TPS 3–5 (1–3)GBK – ONS 1–1 (1–1)Avtomobilist Jekaterinburg–Ak Bars Kazan 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)Torpedo Nizhni Novgorod–Lokomotiv Jaroslavl 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)Severstal Tsherepovets–Moskovan Dinamo 1–5 (1–1, 0–0, 0–4)MD: Juuso Hietanen 0+1.EM-kilpailut, lohkojen päätöskierrokset (neljä parasta kustakin lohkosta pudotuspeleihin):Lohko A (Helsinki):Slovenia–Ranska 95–78 (52–35), Kreikka–Puola 95–77 (49–33).Lohko B (Tel Aviv):Saksa–Liettua 72–89 (43–47), Georgia–Italia 69–71 (30–38).17-vuotiaiden MM-kilpailut, kreikkalais-roomalainen paini:69 kg: Joni Komppa Suomi–Zsolt Putnoki Unkari 4–2, Komppa–Jakub Majdanski Puola 3–0, Vladislav Kravtshenko Ukraina–Komppa 9–0, keräilyottelu Komppa–Samel Cetin Norja 10–2, pronssiottelu Duran Tosun Turkki–Komppa 10–7. Komppa sijoittui viidenneksi.76 kg: Mehran Saadatifard Iran–Otto Ketonen Suomi 4–2, keräilyottelu Ketonen–Baisar Evlojev Venäjä 1–1, pronssiottelu Akylbek Talantbekov Kirgisia–Ketonen 6–1. Ketonen sijoittui viidenneksi.85 kg: 1/8-finaali: Juho Pahikainen Suomi–Christian Zemp Sveitsi 8–0, Pahikainen–Ashton Sharp USA 6–2, välierä Muhammed Dursun Turkki–Pahikainen 6–6, pronssiottelu Mohammad Nosrati Iran–Pahikainen 2–1. Pahikainen sijoittui viidenneksi., Espanja:Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo:Etappi 17/21, 180,5 km, Villadiego–Los Machucos: 1) 1) Stefan Denifl Itävalta 4.48,52, 2) Alberto Contador Espanja jäljessä 28 sekuntia, 3) Miguel Angel Moreno Lopez Kolumbia –1.04, 4) Vincenzo Nibali Italia –1.04, 5) Ilnur Zakarin Venäjä –1.04, 6) Rafal Majka Puola –1.04, 7) Michael Woods Kanada –1.13, 8) Daniel Fernandez Moreno Espanja –1.17, 9) Wilco Kelderman Hollanti –1.19, 10) David de la Cruz Espanja –1.42.Kokonaistilanne: 1) Chris Froome Britannia 67.44,03, 2) Nibali –1.16, 3) Kelderman –2.13, 4) Zakarin –2.25, 5) Contador –3.34, 6) Lopez –4.39, 7) Woods –6.33.Torstaina ajetaan 169 kilometrin etappi Suances–Santo Toribio de Liebana. Ympäriajo päättyy sunnuntaina.1. lähtö, sh 2100 m: 1) Lily/Hannu Kamppuri 32,4 (2,79), 2) Antin Aamu 32,5 (6,68).3) Morison 31,7 (26,24).4) Sorretun Voima 32,0 (10,59). Toto (3-1-11): 2,79 2,29-2,36-3,19 10,94.2. lähtö, lv 1609 m: 1) Black Dunnock/Ari Moilanen 12,0a (1,35), 2) Frosty Vice 12,2a (15,37).3) Oliwer Hip 12,4a (8,15).4) Arctic Shot 12,5a (12,51). Toto (1-3-7): 1,35 1,04-1,46-1,19 4,49.3. lähtö, lv 2100 m: 1) Borgmester/Jukka Torvinen 17,1 (2,55), 2) Sunnie 18,2 (14,41).3) Leroy Merlin 18,3 x (6,01).4) BWT Candyman 18,5 (34,73).poissa: 3. Toto (12-4-1): 2,55 1,46-2,52-1,66 13,87.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m Tammatähti: 1) Yahuu Hoss/Tapio Perttunen 13,0a (13,9), 2) Ranch Kelly 13,3a (2,12).3) Twigs Voici* 13,3a (2,77).4) Gisela Luxi 13,4a (11,54). Toto (4-3-7): 13,90 1,56-1,19-1,19 8,87.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Vispaus/Teemu Okkolin 26,3a (9,7), 2) Vempun Valtti 26,7a (83,89).3) Paakkarin Myrsky 26,8a (2,71).4) Oiva-Sointu 26,9a (54,53).poissa: 1. Toto (2-6-7): 9,70 3,77-6,16-1,51 386,21.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2600 m: 1) Tiger Ecus/Hannu Torvinen 16,2a (3,31), 2) Aisha Simoni 16,2a (4,08).3) El Dirtyman 16,3a (3,51).4) Leemark's Casimir 16,4a (43,29). Toto (6-1-10): 3,31 1,37-1,61-1,26 6,95. Toto4 voitto-osuus: 5,60.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Suomenhevosten Tammatähti: 1) Kemun Muisto/Teemu Okkolin 26,1 (4,1), 2) Vuvuzela 26,2 (2,49).3) Vieskerin Virva 25,1 (6,21).4) Suvi Kevätön 25,3 (37,77).poissa: 7, 9. Toto (3-1-12): 4,10 1,53-1,38-1,54 4,84. Toto4 voitto-osuus: 8,70. Troikka: 48,98.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) White Cross Beso/Ari Moilanen 15,4a (2,77), 2) La Can Star Chip 15,6a (9,32).3) Party Hard 15,8a (4,88).4) Kat's Commander 15,8a (30,8). Toto (11-4-7): 2,77 1,65-2,32-1,71 12,92. Toto4 voitto-osuus: 12,70.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Andree/Ilkka Korpi 14,3a (25,13), 2) Don Joiner 14,4a (11,81).3) White Cross Bicho 14,5a (12,82).4) Maxx Birdland 14,6a (1,63). Toto (1-4-6): 25,13 8,37-2,45-4,87 67,07. Toto4 voitto-osuus: 258,10. Troikka: 1669,62. Päivän Duo: 11-1, kerroin: 90,06.Toto4 pelivaihto 48841,80 e, voitto-osuus 258,10 eToto65 pelivaihto 247084,84 e, voitto-osuus 9112,60 ePelivaihto 559578,24 e, yleisöä 823Kauden 4/4 grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoimet, palkintoarvo 42,4 miljoonaa euroa:Naiset:Kaksinpelin puolivälieriä: Coco Vandeweghe USA (20)–Karolina Pliskova Tshekki (1) 7–6 (7–4), 6–3, Madison Keys USA (15)–Kaia Kanepi Viro myöhemmin.Välieräparit: Vandewegne–Keys/Kanepi, Sloane Stephens USA–Venus Williams USA (9).Miehet:Kaksinpelin puolivälierät:Pablo Carreno Busta Espanja (12)–Diego Schwartzman Argentiina 6–4, 6–4, 6–2, Kevin Anderson Etelä-Afrikka (28)–Sam Querrey USA (17) 7–6 (7–5), 6–7 (9–11), 6–3, 7–6 (9–7).Nelinpelin puolivälierät:Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Nicholas Monroe USA/John-Patrick Smith Australia 6–3, 6–4, Jean-Julien Rojer Hollanti/Horia Tecau Romania (12)–Jamie Murray Britannia/Bruno Soares Brasilia (4) 6–1, 6–2, Feliciano Lopez/Marc Lopez Espanja (11)–Robin Haase/Matwe Middelkoop Hollanti 6–4, 7–5, Bob Bryan/Mike Bryan USA (5)–Julien Benneteau/Edouard Roger-Vasselin Ranska 6–3, 7–5.Välierät: Kontinen/Peers–Rojer/Tecau, Lopez/Lopez–Bryan/Bryan.Naiset: Kaksinpelin puolivälierät:Sloane Stephens USA–Anastasija Sevastova Latvia (16) 6–3, 3–6, 7–6 (7–4), Venus Williams USA (9)–Petra Kvitova Tshekki (13) 6–3, 3–6, 7–6 (7–2).Nelinpelin puolivälierät:Lucie Hradecka Tshekki/Katerina Siniakova Tshekki (7)–Andreja Klepac Slovenia/Maria Jose Martinez Sanchez Espanja 7–6 (7–2), 6–3.Pojat:Kaksinpelin 2. kierrosta:Emil Ruusuvuori Suomi–Sebastian Korda USA (13) 6–3, 6–3.Ruusuvuori kohtaa 3. kierroksella USA:n Sam Rifficen.Nelinpelin 2. kierrosta:Trent Bryde USA/Duarte Vale Portugali (3)–Simon Carr Irlanti/Emil Ruusuvuori Suomi 6–2, 6–1.Keskiviikko 6. 9.Päiväarvonta: 1, 7, 11, 15, 17, 23, 24, 26, 28, 32, 35, 40, 47, 50, 55, 57, 58, 61, 65, 70. Kunkkunumero: 28Ilta-arvonta; 1, 3, 10, 14, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 38, 48, 51, 53, 60, 65, 70Kunkkunumero: 26Jokerinumero: 2 9 7 1 3 1 6Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eKeskiviikko 6. 9.Päänumerot: 12, 22, 30, 37, 41, 44Vikingnumero: 6. Plusnumero: 12Voitonjako:6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 132 530,40 e, 5+1 oikein 14 735,70 e, 5 oikein 1 133,50 e, 4+1 oikein 53,00 e, 4 oikein 24,30 e, 3+1 oikein 8,30 e, 3 oikein 4,30 e17.00 Superpesis: Vimpeli-Kouvola, 5. välierä (tarv.)19.00 Ravit: Toto4, Pori16.00 Pyöräily: La Vuelta, 18. etappi19.00 ja 02.15 Tennis: US Open14.15 Pyöräily: Tour of Britain20.45 Koripallon EM: Latvia-Turkki03.30 NFL: New England-Kansas City12.30 ja 16.30 European Tour22.00 LPGA Tour: Indy Women Champ.