Helsingin virkamiehet pelkäävät työpaikkojen karkaamista – haluavat estää toimistojen muuttamisen asunnoiksi

kiinteistön omistajalla oikeus muuttaa huonosti tuottava toimistotalo halutessaan asunnoiksi? Tästä kysymyksestä Helsingin kaupunkisuunnittelua johtavat virkamiehet ja kaupunkisuunnittelupoliitikot ovat ajautuneet erimielisyyteen.Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto haluaisi, että Helsingin keskusta-alueelle ja osaan kantakaupunkia luotaisiin täyskielto, joka estäisi toimitilarakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Osa poliitikoista, esimerkiksi kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava http://www.hs.fi/haku/?search-term=Risto%20Rautava (kok) ja varapuheenjohtaja Osmo Soininvaara http://www.hs.fi/haku/?search-term=Osmo%20Soininvaara (vihr), pitävät kuitenkin ajatusta huonona.Kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelema kieltoalue ulottuisi alla olevalla kartalla punaisella värjätylle vyöhykkeelle. Keltaisella alueella toimistojen muuttamista asunnoiksi voisi olla tapauskohtaisesti mahdollista, jos kiinteistö ei sijaitse joukkoliikenteen asemien lähellä.

perustelee kantaansa muun muassa lokakuussa kaupunginvaltuustossa hyväksytyllä Helsingin uudella yleiskaavalla. Sen linjaama kaupunkisuunnittelun ajan henki suosii tiivistä ja sekoittunutta kaupunkirakennetta.Helsinkiä halutaan siis kehittää kaupungiksi, jossa samoilla alueilla sijaitsee asumiselle, työpaikoille ja erilaisille palveluille varattuja tiloja. Sekoittuneen kaupunkirakenteen uskotaan vaikuttavan positiivisesti niin talouteen, ilmastoon kuin kaupungin viihtyvyyteenkin.Nyt kaupunkisuunnitteluvirastossa kuitenkin pelätään, että sekoituksen yksi ainesosa, toimistot, on käymässä kantakaupungissa liian vähiin. Niin monet kiinteistönomistajat haluaisivat tällä hetkellä muuttaa omistamiaan toimistotiloja asunnoiksi.Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan tilanne on jo huolestuttava. Viraston teettämän markkinalähtöisen analyysin mukaan kantakaupungin toimistotilojen kysyntä tulee olemaan tulevaisuudessa niin suurta, ettei toimistotilojen määrää tulisi nykyisestä vähentää. Muuten tiivistymisestä syntyviä kasautumisetuja ei synny ja työpaikkoja karkaa naapurikuntiin, virasto pelkää.linjaus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä viime viikolla, mutta lautakunta päätti jäädä miettimään asiaa. Linjauksella on nimittäin myös lukuisia huonoja puolia.Tavallisen kaupunkilaisen kannalta suunnitelman hyväksyminen vaikuttaisi asumisen hintakehitykseen. Jos toimitilojen muuttamista asunnoiksi hidastetaan, markkinoille syntyy vähemmän asuntoja. Uusien asuntojen rakentaminen taas on tehokkain keino hillitä jatkuvasti nousevia asumiskustannuksia.Kaupunkisuunnitteluviraston linjauksella olisi suuria vaikutuksia myös monien toimitiloja omistavien sijoittajien liiketoimintaan.Yritysten tilantarve on kokenut viime vuosikymmeninä rajun muutoksen. Yhä useampi yritys haluaa toimia nykyään avoimissa monitilaympäristöissä, mutta monet Helsingin toimitiloista ovat edelleen vanhanmallisia pieniin huoneisiin jaettuja tiloja.Tälläisten tilojen muuttaminen asunnoiksi on yleensä kiinteistönomistajille huomattavasti kannattavampaa kuin tilojen muokkaaminen nykymuodin mukaisiksi konttoreiksi.ovat huolissaan siitä, kuinka kannattavaa täyskiellon säätäminen lopulta olisi kaupungille. Vai johtaisiko se vain tilanteeseen, jossa toimitiloja on kiinteistöissä, jotka toimisivat paljon paremmin asuntoina.”Tämä on hyvin vaikea kysymys. Mutta kyllä tämä ehdotus on liian tiukka”, sanoo Risto Rautava.Osmo Soininvaara kritisoi sitä, ettei kaupunkisuunnitteluvirasto ole esittänyt minkäänlaisia konkreettisia laskelmia siitä, minkälaisia hyötyjä nykyisten toimitilojen suojelusta syntyisi. Hän uskoo, että virasto yliarvioi hyötyjä.”Toivoisin kovasti, että suunnittelukäytäntö muuttuisi. Että siihen tulisi ihan oikeaa kaupunkitaloustiedettä”, Soininvaara sanoo.Se on ihan reilu toive.