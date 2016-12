Pölyttäjät kunniaan

Päivän lehti 7.12.2016

on juuri luvannut pitää ­huolta pölyttäjistä ja niiden elinympäristöistä. Asiaa koskeva ­sitoumus hyväksyttiin Meksikon Cancunissa parhaillaan koolla olevassa biodiversiteettikokouksessa. Maat esittivät huolensa pölyttäjien häviämisestä, joka uhkaa miljoonien ihmisten toimeentuloa ja ruoantuotantoa.Kolme neljäsosaa maapallon tärkeimmistä ruokakasveista on osittain riippuvainen hyönteisten kuljettamasta siite­pölystä. Pölyttäjillä ei kuitenkaan mene hyvin, sillä moni laji on ajautumassa koh­ti sukupuuttoa. Tämä vaarantaa myös ruoantuotannon. Ilman pölytystä ei ole satoakaan – siis ruokaa.Sadot kärsivät jo nyt pölyttäjien määrän vähenemisestä. Hyönteispölytteisten viljelykasvien sadot ovat pienentyneet Suomessakin.syynä pölyttäjäkatoon ja maailmalla sattuneisiin mehiläisten joukkokuolemiin pidetään torjunta-aineita, etenkin neonikotinoideja, jotka ovat nikotiinista johdettuja hermomyrkkyjä.Euroopan elintarviketurvallisuus­virasto Efsa on nimennyt kolme neonikotinoidia mehiläisille erityisen vaarallisiksi. Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 tehoaineiden käytön mehiläisiä ja muita pölyttäjiä houkuttelevilla kasveilla.aineita kuitenkin käytetään edelleen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt joka vuosi viljelijöille poikkeusluvan neonikotinoidien käyttöön rypsin ja rapsin siementen käsittelyssä.Viime viikolla Tukes myönsi kevättä 2017 koskevan poikkeusluvan – jättäen tiedotteessaan mainitsematta, että lupa on myönnetty joka vuosi. Perusteluna on, että taimia popsivien kirppojen ­torjuntaan ei ole käytettävissä korvaavia tai muita tehokkaita keinoja.Suomi on myös tehnyt omia tutkimuksia. Niiden mukaan siementen peittauksesta ei ole välitöntä vaaraa mehiläisille.ovat haitallisia. Vaikka niitä kutsutaan virallisesti kasvinsuoleluaineiksi, ne ovat myrkkyjä. Niiden tarkoitus on tappaa hyönteisiä. Tuhohyönteisten lisäksi vaarassa ovat hyötyhyönteiset.Täyttä varmuutta neonikotinoidien osuudesta mehiläiskuolemiin ei ole. Pölyttäjien vaarantuminen on kuitenkin niin suuri riski koko ekosysteemille, että pelkkä paperille kirjattu sitoumus yhteistyön tiivistämisestä ei riitä. Kyse on luonnon monimuotoisuudesta ja ruoan­tuotannon tulevaisuudesta. Molemmille käy köpelösti, jos mehiläiset häviävät.