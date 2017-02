Tiistain tulospörssissä muun muassa alppihiihtoa, jääkiekkoa ja vinkkejä tv-urheiluun

Päivän lehti 8.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Alppihiihto St. Moritz, Sveitsi: MM-kilpailut:



Naisten supersuurpujottelu: 1) Nicole Schmidhofer Itävalta 1.21,34, 2) Tina Weirather Liechtenstein jäljessä 0,33 sekuntia, 3) Lara Gut Sveitsi –0,36, 4) Viktoria Rebensburg Saksa –0,53, 5) Elena Curtoni Italia –0,55, 6) Ragnhild Mowinckel Norja –0,69, 7) Stephanie Venier Itävalta –0,77.



Ampumahiihto Suomen joukkue nuorten MM-kisoihin Brezno-Osrbliessa Slovakiassa 21.–28. helmikuuta:



Naiset:



19-vuotiaat: Saana Lahdelma, Maija Keränen, Jenni Keränen, Heidi Nikkinen.



Varalla: Heidi Kuuttinen.



21-vuotiaat: Jessika Rolig, Jenny Fellman, Johanna Pykäläinen.



Varalla: Santra Säde, Alisa Laitinen.



Miehet:



19-vuotiaat: Tuomas Harjula, Santtu Panttila, Otto Invenius.



Varalla: Santeri Kolehmainen, Patrik Kuuttinen.



21-vuotiaat: Tero Seppälä, Jaakko Ranta, Tuukka Invenius, Vili Sormunen.



Varalla: Olli Jaakkola.



Beach volley Fort Lauderdale, USA: Maailmankiertueen turnaus:



Naiset, karsinnan 1. kierrosta: Nicole Eiholzer/Dunja Gerson Sveitsi–Ida Sinisalo/Niina Ahtiainen Suomi 2–0 (21–13, 21–19).



Pari Sinisalo/Ahtiainen karsiutui keskiviikkona alkavasta pääsarjasta, jossa suomalaisista pelaa pari Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen.



Hiihtosuunnistus Imatra: EM-kisat:



Naisten sprintti: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 14,37, 2) Mirka Suutari Suomi 15,35, 3) Magdalena Olsson Ruotsi 15,38, 4) Maria Ketskina Venäjä ja Polina Frolova Venäjä 15,45, 6) Marjut Turunen Suomi 15,47.



Miesten sprintti: 1) Andrei Lamov Venäjä 13.56, 2) Jyri Uusitalo Suomi 14.13, 3) Sergei Gorlanov Venäjä 14.15, 4) Andrei Grigorijev Venäjä 14.21, 5) Mattis Jaama Viro 14.30, 6) Janne Häkkinen Suomi 14.34.



Jalkapallo Saksan cup:



Neljännesvälierät: HSV–Köln 2–0, Astoria Walldorf–Arminia Bielefeld rp. 4–5, ja. 1–1, 1–1, Bayern München–Wolfsburg ja Greuther Fürth–Mönchengladbach myöh.



Jääkiekko Mestarien liiga CHL:



Loppuottelu: Frölunda, Ruotsi–Sparta Praha, Tshekki ja. 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, )



1. erä: 2.30 Lukas Cingel (Petr Kalina–Andrej Kudrna) 0–1, 7.46 Casey Wellman (Johan Sundström–Henrik Tömmernes) 1–1 yv, 10.42 Petr Vrana (Jaroslav Hlinka) 1–2 av, 12.06 Joel Lundqvist (Tömmernes–Victor Olofsson) 2–2 yv.



2. erä: 27.27 Wellman (Olofsson–Matthew Donovan) 3–2.



3. erä: 46.15 Lukas Klimek (Jan Svrcek–Lukas Pech) 3–3.



Jatkoerä: 61.27 Niklas Lasu (Mats Rosseli-Olsen–Donovan) 4–3.



Jäähyt yhteensä: Frölunda 2x2 min, Sparta Praha 2x2 min, Michal Repik 2+10 min, Miroslav Forman 5+20 min.



Maalivahtien torjunnat: Johan Gustavsson F 33/36 torjuntaa, Tomas Pöpperle SP 31/35 torjuntaa.



Erotuomarit: Mikko Kaukokari ja Stefan Fonselius Suomi.



Yleisöä: 6044.



NHL: New Jersey–Buffalo 2–1 (0–0, 1–0, 1–1), Philadelphia–St. Louis 0–2 (0–0, 0–1, 0–1), NY Islanders–Toronto ja. 6–5 (2–2, 1–2, 2–1, 1–0).



KHL tiistaina: Minskin Dinamo–Vitjaz vl. 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 0–0, 1–0). V: Miro Aaltonen 1+1.



Zuchwil, Sveitsi: Alle 20-vuotiaiden miesten viiden maan turnaus, 1. päivä:



Tshekki–Suomi ja. 5–4 (2–1, 0–2, 2–1, 1–0)



Suomen maalit: Jere Innala 2, Samuli Raitanen, Roope Laavainen.



Sveitsi–Ruotsi 0–6 (0–3, 0–2, 0–1).



Koripallo NBA: New York–LA Lakers 107–121, Washington–Cleveland ja. 135–140, Indiana–Oklahoma City 93–90, ­Toronto–LA Clippers 118–109, Atlanta–Utah 95–120, Detroit–Philadelphia 113–96, New Orleans–Phoenix 111–106, Minnesota–Miami 113–115, Den­ver–Dallas 110–87, Memphis–San Antonio 89–74, Sacramento–Chicago 107–112.



Lentopallo Naisten Ykkössarja:



Yläjatkosarja 2: LP-Vampula–Viesti 0–3 (20–25, 18–25, 18–25).







Mäkihyppy Suomen joukkue Lahden MM-kisoihin 22. helmikuuta–5. maaliskuuta:



Naiset: Susanna Forsström, Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho.



Miehet: Antti Aalto, Janne Ahonen, Ville Larinto, Jarkko Määttä.



Miesten joukkue saattaa täydentyä vielä yhdellä hyppääjällä.



Salibandy Miesten liiga: TPS–Koovee 2–1 (1–0, 1–1, 0–0).



Universiadit Almaty, Kazakstan: Opiskelijoiden talviuniversiadit:



Ampumahiihto:



Naiset, yhteislähtö, 12,5 km: 1) Galina Vishnevskaja Kazakstan 36.15,4 (1 sakkokierros), ...20) Riikka Haataja Suomi jäljessä 7.48,0 (5).



Lumilautailu:



Miehet, big air: 1) Mihail Matvejev Venäjä 93,25, ...19) Aleksi Partanen Suomi 45,50. Partanen karsiutui finaalista.



Rahapelejä Keno 6/17



Päiväarvonta (7.2.): 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 29, 34, 36, 37, 39, 51, 55, 56, 59, 64. Kunkkunumero: 20.



Ilta-arvonta (7.2.): 3, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 28, 31, 35, 36, 39, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 60, 63. Kunkkunumero: 28.



Myöhäisarvonta (7.2.): 3, 4, 6, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 32, 37, 40, 43, 44, 47, 51, 52, 56. Kunkkunumero: 3.



Tv-urheilua Yle TV2



13.00 Alppihiihdon MM: Super-G M



18.00 Alppihiihdon MM: Super-G M (kooste)



Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: JYP-Kärpät



MTV Max



19.00 Ravit: Toto 65, Vermo



Eurosport 1



13.00 Alppihiihdon MM: Super G M



21.00 Snooker: World Grand Prix



Eurosport 2



11.00 Universiadit: Jääkiekko, finaali M



15.00 Snooker: World Grand Prix



19.00 Koripallon Eurocup: Lietuvos Rytas-Zenit



22.00 Koripallon Eurocup: Gran Canaria-Fuenlabrada



Viasat Jalkapallo HD



19.30 Saksan cup: Sandhausen-Schalke



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Fotboll



21.45 FA Cup: Leicester-Derby



Viasat Sport Premium



19.00 Serie A: Crotone-Juventus



22.00 Copa del Rey: Alavés-Celta Vigo



Viasat Urheilu



20.00 Ligue 1: Nice-St. Etienne



22.00 Copa del Rey: Alavés-Celta Vigo



Viasat Sport



21.45 Saksan cup: Dortmund-Hertha Berlin



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



03.05 NHL: Minnesota-Chicago