Päivän lehti 8.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Mopoautojen turvallisuudesta ollaan aiheesta huolissaan. On ehdotettu niiden korvaamista henkilöautoilla, joissa on nopeudenrajoitin. Rajoittimella varustettu henkilöauto on kuitenkin melko helppo ”virittää”, jolloin sen nopeudet kasvavat. Näin on tapahtunut mopoille.



Nopeudella rajoitetut ajoneuvot aiheuttavat onnettomuusriskin normaalissa liikenteessä käyttäessään selvästi muuta liikennettä alempaa nopeutta väylillä, joilla on esimerkiksi 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Ehdotan, että mopoautojen käyttö rajoitetaan vain taajamiin, jossa muukin liikenne käyttää alempaa nopeutta. Näin vakavat liikenneonnettomuudet vähenevät ja säästytään vakavilta loukkaantumisilta alemman nopeuden vuoksi.



Ilkka Lähteenmäki



Utö/Helsinki