Vaalilain isä Lauri Tarasti tyrmää hallituksen kaavailut nettiäänestyksestä: ”Se tuhoaisi vaalisalaisuuden”

Kuka?

Lauri Tarasti



Ministeri Lauri Tarasti (s. 1941) on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti. Hän on myös varatuomari.



Hän on toiminut virka­miehenä opetus- ja oikeusministeriössä. Vuonna 1983 Tarasti nimitettiin ympäristöministeriön kansliapäälliköksi. Sieltä hän siirtyi korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvokseksi. Tässä tehtävässä hän toimi vuoteen 2007 asti.



Tarasti on ollut selvitysmiehenä lukuisissa eri sotkuissa. Hän on selvittänyt muun muassa Jumalan teatteria, Noppa-skandaalia, Lahden doping-käryjä, jätevesiasetusta ja vaalirahasotkua. Lisäksi Tarasti on selvittänyt mm. asumista, kaavoitusta ja tuulivoimaa.





Tarasti on naimisissa kansainvälisten asioiden neuvoksen Gunilla Carlanderin kanssa.