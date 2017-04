Päivän lehti 8.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

1 Viikon varma Porissa ravataan pitkän tauon jälkeen Kultaloimi (lähtö 5) myös suomenhevosille. Vermossa varmamme Camrin kellistänyt Köppinen jää tällä kertaa haastajaksi, sillä tällä kertaa uskomme Polaran olevan sitä vahvempi.



Polara joutui viimeksi taivaltamaan Camrin rinnalla ja Köppinen sai nauttia sen vetoavusta.



Nyt asetelmat muuttuvat, sillä Polara pääsee tuulenhalkojaksi ja Köppisellä on luvassa tuulinen paikka sen rinnalla.



2 Viikon tärppi Ypäjä Hereiam (lähtö 2) on pelattu lähdössään yllättävän selväksi suosikiksi. Olli Koivusen ajokki on toki väkevässä vireessä, mutta lähtöpaikka nopeiden avaajien ulkopuolella arveluttaa. Juoksusta voi tulla suursuosikille vaikea. Pitkältä tauolta paluuta radoille tekevä Grand Ale voisi olla hyvä yllätyshaku. Santtu Raitalan ajokki pääsee mainiolta paikalta liikkeelle ja kyvyt sillä riittävät näihin lähtöihin. Juoksun onnistuessa se on yllätysvalmis.



3 Seuraa tätä Hankasalmelaisen Pauli Raivion tallissa on kaksi huippulupaavaa suomenhevostähteä, viisivuotias Ellin Sisu ja vuotta vanhempi Tähen Toivomus. Etenkin voitosta voittoon kulkeneelta ja ennätyksiä murskanneelta Ellin Sisulta on lupa odottaa tulevaisuudessa paljon. Kaksikko kohtaa toisensa ensi kertaa kilparadoilla lauantaina kierroksen avauslähdössä. Ellin Sisu saa 20 metriä etumatkaa, mikä taitaa ratkaista pelin.



Toto76-kierros 14 / Pori



HS:n Toto76-vihjesysteemi:



1. lähtö: 10



2. lähtö: 6, 5, 4



3. lähtö: 11, 9, 3, 10



4. lähtö: 2, 1, 10, 5, 8



5. lähtö: 2



6. lähtö: 11, 2, 5



7. lähtö: 1, 3, 7, 4



1x3x4x5x1x3x4 = 720 riviä – 36 euroa.



Peliaika päättyy lauantaina 8.4. kello 15.30.



Toto76 ajetaan lähdöissä 6–12.



HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli neljä oikein.



Tommi Linna