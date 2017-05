Päivän lehti 8.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kainuun Sanomat kirjoittaa piilo­korruptiosta, jota on tutkinut Vaasan yliopisto.



”Lyhyellä aikaa tutkijat saivat 521 eri kertomusta, joista tutkimukseen voitiin ottaa 420. Määrä yllätti tutkijat, jotka vakuuttuivat rakenteisiin kätkeytyvän piilokorruption laajuudesta.”



”Suomessa on huomattavasti enemmän rakenteellista korruptiota ja korruptiivisia verkostoja sekä huonoja hallintokäytäntöjä kuin yleisesti luullaan.”



”Mitään ei kuitenkaan voida sanoa piilokorruption kehityksestä, mahdollisesta kasvusta tai vähenemisestä, koska vertailevaa tutkimusta ei ole. Vaasan yliopiston tutkimus on ensimmäinen lajissaan.”



”Kansalaisvastauksissa paljastetaan esimerkiksi kunnissa tapahtuvaa sukulaisten, tuttavien, ystävien suosimisia virkojen ja tehtävien täytössä, hankinnoissa, rakentamisen poikkeusluparatkaisuissa ja kaavoituksessa.”



”Muita piilokorruption esiintymisalueita ovat vakuutusala, terveydenhuolto ja yllättäen tuulivoiman rakentaminen.”



”Myös erilaiset EU-hankkeet ovat varmasti tarjonneet mahdollisuuksia hankkia järjestää rahoitusta käyttäen hyväksi hyvä veli -verkostoja tai muita suhteita.”



”Kilpailun kiristyminen kuitenkin johtaa parhaimmillaan kilpailuttamisprosesseihin, joissa tilaajalla ei enää ole varaa jättää perustelematta tehtyä valintaa eikä erittelemättä tarkasti hankinta­perusteita.”



”Aivan lopuksi tutkijat varoittavat: Meneillään oleva sote-uudistus valinnanvapauksineen, yhtiöittämisineen ja moninaisine palvelutuottajakuvioineen herkistää piilokorruptiolle aivan uusilla tavoilla.”



Ilkka ottaa kantaa perussuomalaisten kilpaan puolueen puheenjohtajuudesta.



”Perussuomalaisen puheenjohtajaksi pyrkivä Jussi Halla-aho käyttää taiten hyödykseen kaikki valmistelut, mitä puolueessa on tehty kilpakumppani Sampo Terhon valitsemiseksi puheenjohtajaksi.”



”Terhoa pidetään puolueen eliitin valintana uudeksi puheenjohtajaksi Timo Soinin jälkeen. Hänelle on pedattu valmiiksi kulttuuriministerin tehtävä, jonka hän vastaanotti tällä viikolla. Nykyinen puheenjohtaja Soini voisi jatkaa ulko­ministerinä.”



”Ykkösaamussa lauantaina Halla-aho viittasi kintaalla valmisteluille ja ohittaa ne: hän ilmoittaa, ettei todennäköisesti haluaisi lähteä ministeriksi. Ei siis tupata, jos ei tykätä. Hän vaikuttaa sanovan mahdollisille äänestäjilleen, ettei hallituksen vaarantuminen ole valinnan este.”



”Halla-aho ilmoittaa suoraan, että kaksilla rattailla voi ajaa: puolue jatkaa hallituksessa ja hän Euroopan parlamentissa.”



”Vain yksi asia on tärkein, maahanmuuttokysymykset. Se taitaa olla tärkein kysymys myös hänen kannattajilleen.”