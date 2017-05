Laki jakaisi työttömät kahteen eri kastiin

Päivän lehti 8.5.2017

Sosiaali- ja

Hetemäen

Toiseen

terveysministeriössä valmistuu HS:n tietojen mukaan ensi viikolla lakiesitys, joka jakaisi työttömät kahteen kastiin heidän aktiivisuutensa ja onnekkuutensa perusteella.Laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden alusta, mutta ainakin suurin palkansaajien keskusjärjestö eli SAK vastustaa sitä. Järjestön mielestä laki olisi työttömyysturvan heikennys.Kyseessä on sisarlakiesitys viime perjantaina lausuntokierrokselle lähteneestä lakiesityksestä http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005198087.html , jolla pakotetaan työttömiä hakemaan töitä keskimäärin kerran viikossa.Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marjaana%20Maisonlahti asettaa sanansa niin, että lakiesitys lähtee ­viimeistään toukokuun aikana lausuntokierrokselle.Esityksen pitäisi olla valmiina ennen elokuussa alkavia ensi vuoden budjettia koskevia hallituksen neuvotteluja.Maisonlahti sanoo, että lakia on valmisteltu viime syksynä kokoontuneen, valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Martti%20Hetem%C3%A4en johtaman työryhmän pohjalta.työryhmä kutsui ehdotustaan nimellä ”aktiivimalliksi omavastuupäivin”.Aktiivimallissa parhaassa asemassa ovat ne, jotka ovat saaneet hankittua vähintään 18 tuntia työtä itselleen kolmen kuukauden aikana minä tahansa neljän viikon periodina.Heillä työttömyysturva pysyy työttömyysjakson jälkeen ennallaan. Näin käy myös, jos he ovat olleet työllistymistä edistävissä palveluissa viisi päivää.kastiin kuuluisivat ne, jotka eivät ole saaneet töitä tai päässeet työllistymistä edistäviin palveluihin lain ehdoin.Heidän kohdallaan työttömyysturva heikkenee 4,65 prosenttia. Leikkaus tehdään sekä ansiosidonnaisen että työmarkkinatuen varassa eläviltä.Noin 700 euron suuruisesta työmarkkinatuesta leikkaus olisi noin 32 euroa. Jos työtön saisi 2 000 euroa ansiosidonnaista tukea, hän menettäisi noin 93 euroa.Vähennys tehdään lisäämällä jokaiselle kuukaudelle yksi omavastuupäivä, jolta ei korvausta makseta. Omavastuupäivän voi välttää olemalla lain määrittämällä tavalla aktiivinen.Hyvä puoli työttömän kannalta uudistuksessa on se, että ensimmäisen kolmen kuukauden aikana työttömyysturvan omavastuupäivät vähenevät seitsemästä viiteen. Tämä nostaa ensimmäisen kolmen kuukauden tukea 3,5 prosenttia.

Miksi hallitus säätää tämänniin sanotun työttömyysturvan aktiivimallin?

Portaittain heikkenevä työttömyysturva on voimassa useissa maissa. Porrastetun mallin kannattajilla on vankka usko, että työtön etsii aktiivisemmin töitä ja myös saa työtä nopeammin, jos hänellä on pelko työttömyysturvan heikentymisestä.Tällä pyritään ennen kaikkea siihen, että työtön hakee töitä nopeasti työttömyyden alettua, sillä mitä pitemmälle työttömyys jatkuu, sitä epätodennäköisemmin työtön saa työtä.

Mikä työ katsottaisiin työksi?

Sellainen työ, josta saa koko­aikatyössä vähintään 1 187 euroa kuukaudessa työehtosopimusten alaisissa töissä. Sopimuksettomilla aloilla on omat rajansa.Myös työ yrittäjänä hyväksytään, jos sen eläkelain mukainen työansio on yhteensä vähintään 1 047 euroa kuukaudessa.

Mitä tapahtuu, jos työtä ei saa?

Silloin työttömän kannattaa osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Niitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, työnhaku­valmennus, uravalmennus, työkokeilu.Aktivointiin pitää osallistua vähintään viitenä päivänä kolmessa kuukaudessa. Myös muuhun osaamista, työnhakua ja yrittäjyyttä tukevaan palveluun voi osallistua.

Kertautuuko 4,65 prosentin alennus aina kolmen kuukauden jälkeen?

Ei. Jokainen kolmen kuukauden pätkä on itsenäinen.Uutta 4,65 prosentin leikkausta ei tehdä aikaisemmasta leikatusta työllisyystuesta vaan alentamattomasta tuesta.

Miksi palkansaajajärjestöt vastustavat mallia?

Malli on rakennettu toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pää­ekonomistin Ralf Sundin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ralf%20Sundin alustavien ehdotusten mukaisesti.STTK ja Akava eivät suhtaudu malliin kovin kielteisesti toisin kuin SAK, jonka jäsenkunnassa on enemmän todella pienellä työttömyysturvalla eläviä.SAK sanoo, että kyseessä on työttömyysturvan leikkaus. Monen muun mielestä se ei ole leikkaus, koska heikennyksen voi estää omalla aktiivisuudellaan ja malliin kuuluu myös korotus.

Onko valtiolla velvollisuus järjestää työllisyyttä edistäviä toimia?

Ei.

Onko malli alueellisesti tasa-arvoinen?

Malli todennäköisesti suosii kasvukeskuksien työttömiä, koska esimerkiksi Helsingissä on huomattavasti enemmän työtä tarjolla kuin vaikkapa Kainuussa.Toisaalta monilla korkean työttömyyden alueilla työttömien koulutustoimia on lisätty.

Kuinka monta työpaikkaa hallitus on laskenut muutoksen tuovan ja paljonko laki maksaa valtiolle?

Virkamiehet ovat laskeneet, että uusi laki lisäisi työllisten määrää 8 000 henkilöllä. Lisää kustannuksia sen ei ­pitäisi tuoda.