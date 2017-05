Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 8.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Futsal Miesten Futsal-liiga:



5. loppuottelua (kolmella voitolla mestariksi):



Sievi FS–KaDy 2–1 (1–0)



Sievi mestariksi voitoin 3–2. Mestaruus on Sieville kolmas peräkkäinen.



Jalkapallo Englannin Valioliiga:



Liverpool–Southampton 0–0



Arsenal–Manchester U 2–0.



Naisten liiga:



JyPK–PK-35 Vantaa 2–1 (0–1)



GBK–HJK 0–1 (0–1)



Jääkiekko Köln/Pariisi: Miesten MM-kilpailut:



Köln/Pariisi:



Miesten MM-kilpailut, 3. päivä:



Lohko A (Köln):



Italia–Venäjä 1–10 (0–2, 1–3, 0–5)



USA–Tanska 7–2 (3–1, 3–1,



Latvia–Slovakia myöh



Lohko B (Pariisi):



Slovenia–Kanada 2–7 (0–3, 1–3, 1–1)



Suomi–Ranska 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)



1. erä: 14.17 Pierre-Edouard Bellemare (Anthony Rech-Laurent Meunier) 0–1.



2. erä: 21.33 Mikko Lehtonen (Antti Pihlström-Mikko Rantanen) 1–1, 33.58 Roussel (Bellemare) 1–2, 38.49 Valentin Claireaux (Jonathan Janil-Rech) 1–3.



3. erä: 48.27 Roussel (Rech) 1–4, 57.49 Damien Fleury (Teddy da Costa) 1–5 tm.



Maalivahtien torjunnat: Joonas Korpisalo S 10+7+4=21/25, Florian Hardy R 11+10+21=42/43.



Yleisöä: 11433.



Norja–Sveitsi myöh.



NHL:n pudotuspelien 2. kierros, 5/7 ottelut:



Ottawa–NY Rangers je. 5–4 (1–2, 2–1, 1–1, 1–0)



Voitot Ottawalle 3–2



Washington–Pittsburgh 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)



Voitot Pittsburghille 3–2.



Koripallo Korisliiga: 4. loppuottelu (4 voitolla mestariksi):



Kataja–Vilpas 96–90 (15–22, 30–21, 26–22, 25–25)



Kataja: Teemu Rannikko 29/2/10 syöttöä, Jarekious Bradley 17/3, Daniel Mullings 14/9, Kervin Bristol 13/9, Rion Brown 13/5, Vesa Mäkäläinen 9/4, Ilari Seppälä 1/0, Tommi Huolila 0/2.



Vilpas: Juwan Staten 22/4/7 syöttöä, Al'lonzo Coleman 18/4/5 torjuntaa, Desmond Williams 14/5, Okko Järvi 11/4, Matias Ojala 8/1, Brandon Edwards 7/2, Mikko Koivisto 6/0, Juho Nenonen 2/1, Michael Pounds 2/1.



Erotuomarit: Petri Mäntylä, Johannes Sarekoski, Ville Selkee.



Yleisöä: 3064.



Kataja johtaa otteluvoitoin 3–1.



Seuraava ottelu: 10.5. Vilpas–Kataja.



NBA:n pudotuspelit:



Länsilohkon välierät:



Utah–Golden State 91–102



Golden State johtaa voitoin 3–0.



Moottoripyöräily Jerez, Espanja: Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kilpailu 4/18:



MotoGP: 1) Dani Pedrosa Espanja, Honda 45.26,827, 2) Marc Marquez Espanja, Honda 6,136 sekuntia jäljessä, 3) Jorge Lorenzo Espanja, Ducati –14,767, 4) Johann Zarco Ranska, Yamaha –17,601, 5) Andrea Dovizioso Italia, Ducati –22,913, 6) Maverick Vinales Espanja, Yamaha –24,556.



MM-pisteet: 1) Valentino Rossi Italia 62, 2) Vinales 60, 3) Marquez 58.



Moto3: 1) Aron Canet Espanja, Honda 41.25,706, 2) Romano Fenati Italia, Honda –0,031, 3) Joan Mir Espanja, Honda –0,155, 4) Marcos Ramirez Espanja, KTM –0,358, 5) Fabio Di Giannantonio Italia, Honda –0,946, 6) Andrea Migno Italia, KTM –1,162,...26) Patrik Pulkkinen Suomi, Peugeot –57,494.



MM-pisteet: 1) Mir 74, 2) Fenati 65, 3) Jorge Martin Espanja 59.



Nyrkkeily Turku: Ammattilaisilta:



Ylempi välisarja, 4 erää: Antti Hietala Suomi–Predrag Cvetkovic Serbia 3–0.



Välisarja, 4 erää: Oskari Metz Suomi–Sasa Janjic Serbia 3–0.



Ylempi välisarja 6 erää: Jussi Koivula Suomi–Nerdin Fejzovic Bosnia TKO 6. erä (1.31)



Ylempi keskisarja, 6 erää: Niklas Räsänen Suomi–Ricardo Marcelo Ramallo Argentiina 3–0.



Ylempi höyhensarjan MM-ottelu (WBC), 10 erää: Eva Wahlström Suomi–Mayra Alejandra Gomez Argentiina 3–0.



Wahlström säilytti mestaruutensa.



Kevytsarjan EM-ottelu (EBU), 12 erää: Francesco Patera Belgia–Edis Tatli Suomi 2–1.



Tatli menetti mestaruutensa.



Paini Novi Sad, Serbia:



Painin EM-kilpailut:



Kreikkalais-roomalainen paini:



75 kg: Tamas Lorincz Unkari–Tero Halmesmäki Suomi 8–0



Pyöräily Cagliari: Italian ympäriajo:



Etappi 3/21, Tortoli-Cagliari (148 km): 1) Fernando Gaviria Kolumbia 3.26.33, 2) Rüdiger Selig Saksa, 3) Giacomo Nizzolo Italia, 4) Nathan Haas Australia, 5) Maximiliano Richeze Argentiina, 6) Kanstantsin Siutsou Valko-Venäjä, kaikilla sama aika.



Tilanne: 1) Gaviria 14.45.16, 2) Andre Greipel Saksa jäljessä 9 sekuntia, 3) Lukas Pöstlberger Itävalta –13, 4) Bob Jungels Luxemburg, sama aika, 5) Siutsou, sama aika.







Ratsastus Järvenpää: Esteratsastuksen grand prix -sarjan kilpailu 1/5:



Gp-luokka (140 cm+145 cm): 1) Mikael Forsten Tuomarinkylän Ratsastajat/Sikais 0-0/49,30, 2) Sanna Kröger Golden Riders/Stormreaver FP 0-0/53,09, 3) Julia Engblom Ratsastusseura Merata/Verdi 0-4/47,48.



Raviurheilu Vermo:



7. lähtö, Toto5-1 TROIKKA-7, lv 3100 m Voimaliiga: 1) Ponce de Leon*/Jörgen Westholm 15,3 (10,31), 2) Rod Stewart* 14,4 (2,33).3) Giampaolo Poof 15,5 (8,15).4) Still Loving You 15,1 (7,87).poissa: 6, 10, 11. Toto (2-14-3): 10,31 2,80-1,48-2,25 15,71. Toto5 voitto-osuus: 18,40. Troikka: 301,46.



8. lähtö, Toto5-2 TROIKKA-8, lv 2100 m Seppeleajo: 1) Hotshot Luca/Mika Forss 14,2a, 2) Twist Of Fate 14,2a.3) Hesiod* 14,5a.4) Callela Lisbeth 14,9a.poissa: 12.



9. lähtö, Toto5-3 TROIKKA-9, lv 2100 m Bronsdivisionen: 1) Lincoln Lawyer*/Jorma Kontio 13,1a (7,01), 2) Robin Roof* 13,2a (17,36).3) Fighting Bax* 13,5a (5,51).4) Copimade* 13,5a (3,44). Toto (): 7,01 75,02. Toto5 voitto-osuus: 81,10. Troikka: 1775,19.



10. lähtö, Toto5-4 DUO-3 TROIKKA-10, lv 2100 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Midnight Hour/Iikka Nurmonen 12,3a (4,89), 2) T.Rex 12,4a (2,12).3) Big Headache 12,4a (12,64).4) Herbie Sisu* 13,2a (42,03).poissa: 12. Toto (3-10-4): 4,89 1,60-1,25-2,43 3,87. Toto5 voitto-osuus: 248,20. Troikka: 74,26.



11. lähtö, Toto5-5 DUO-4 TROIKKA-11, lv 1609 m Finlandia-Ajo: 1) D.D.'s Hitman*/Ulf Ohlsson 09,8a, 2) Propulsion* 10,0a.3) Twister Bi* 10,0a.4) Elian Web 10,2a. Toto (5-9-6): 5,79 1,60-1,13-1,75 4,92. Troikka: 73,92.



12. lähtö, TROIKKA-12, sh 2100 m Haastaja- vs. Huippudivisioonakarsinta: 1) Ekosan/Terho Rautiainen 24,8, 2) Hymynkare 24,2.3) Fortunatar 24,6.4) Koivun Tähti 25,6.



Toto4 pelivaihto 149498,68 e, voitto-osuus 289,70 e



Toto5 pelivaihto 175627,84 e, voitto-osuus 248,20 e



Pelivaihto 4467118,14 e, yleisöä 8590



Salibandy Växjö: Alle 19-vuotiaiden poikien MM-kisat:



Loppuottelu:



Suomi–Ruotsi 7–4 (3–0, 2–3, 2–1)



Suomen maalit: Justus Kainulainen 4, Eetu Sorvali, Eero Jalo, Heikki Iiskola.



Suomi uusi maailmanmestaruutensa kahden vuoden takaa.



Voimistelu Sofia: Rytmisen voimistelun maailmancup, joukkuefinaalit:



Vanneohjelma: 1) Ukraina 18,300, 2) Bulgaria 17,900, 3) Valko-Venäjä 17,400, …6) Suomi 16,200.



Naru-pallo -ohjelma: 1) Ukraina 17,850, 2) Bulgaria 17,300, 3) Valko-Venäjä 16,550, ...5) Suomi 15,300.



Suomen joukkue: Siiri Joronen, Milja Närevaara, Ada Oikari, Juulia Vainio, Amanda Virkkunen, Emma Rantala.



Yleisurheilu Vierumäki: Maastojuoksun SM-kilpailut:



Miehet 12,0 km: 1) Jarkko Järvenpää Tampereen Pyrintö 37.19,9, 2) Frederic Tranchand Turun Toverit 37.33,6, 3) Arttu Vattulainen Joensuun Kataja 38.01,9, 4) Antti-Pekka Niinistö Turun Toverit 38.26,6, 5) Jaakko Nieminen Jyväskylän Kenttäurheilijat 38.33,5, 6) Tuomas Jokinen Turun Weikot Yleisurheilu 38.36,2.



Naiset 6,0 km: 1) Camilla Richardsson Vasa IS 20.29,9, 2) Kristiina Mäki Lahden Ahkera 20.45,4, 3) Janica Mäkelä Forssan Salama 20.59,2, 4) Johanna Peiponen Rovaniemen Lappi 21.05,4, 5) Sara Kuivisto Borgå Akilles 21.21,4, 6) Annemari Kiekara Forssan Salama 21.29,3.







Tv-urheilua MTV3



21.15 Jääkiekon MM: Suomi-Tšekki



C More Max



17.15 Jääkiekon MM: Saksa-Venäjä



21.15 Jääkiekon MM: USA-Ruotsi



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Valko-Venäjä-Kanada



21.15 Jääkiekon MM: Suomi-Tšekki



C More Sport 2



13.00-19.00 ja 20.35 Tennis: Masters 1000, Madrid



19.00 Ravit: Toto4, Seinäjoki



Eurosport 1



15.00 Jalkapallon naisten U17 EM: Tšekki-Saksa



Eurosport 2



21.15 2. Bundesliiga: Braunschweig-Union Berlin



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Chelsea-Middlesbrough



Viasat Urheilu



21.45 La Liga: Leganés-Real Betis



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.35 NHL Playoffs: Pittsburgh-Washington (tarv.)



Rahapelejä Lotto 18/17



Oikeat numerot: 5, 7, 11, 14, 18, 23, 32



Lisänumero: 13



Tuplausnumero: 25



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 2 400 000,00 e, 6+1 oikein 68 349,20 e, 6 oikein 1 686,20 e, 5 oikein 40,20 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



Lauantai-Jokeri 18/17



Jokerinumero: 5 9 8 6 5 7 6



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Keno 18/17



Myöhäisarvonta (6.5.): 4, 8, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 39, 41, 45, 51, 54, 63, 66, 67, 68, Kunkkunumero: 45



Päiväarvonta (7.5.): 2, 3, 12, 17, 25, 28, 29, 30, 34, 39, 40, 46, 53, 54, 55, 60, 62, 64, 66, 68, Kunkkunumero: 55



Ilta-arvonta (7.5.): 9, 13, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 56, 59, 61, 65, Kunkkunumero: 20