Päivän lehti 8.8.2017

Tiistain tv-elokuvia

Onnellinen ministeri ★★★



(Suomi 1941) Mainospiirtäjä (Tauno) erehtyy käyttämään alusvaatemainoksen mallina ministerin tyttären kuvaa. Toivo Särkän väärinkäsityskomedia on tekoaikaansa nähden yllättävän moderni. George de Godzinskyn sävellys Katupoikien laulu on klassikko. TV1 klo 13.00



Viiva vinita ★★



(Suomi 1991) Nainen istuu ravintolassa ja käy mielessään elämäänsä. Timo Linnasalon draama etenee lähes pelkkänä monologina. Irma Junnilaisen esittämä hahmo muistuttaa Edward Albeen vuonna 1962 julkaistun Kuka pelkää Virginia Woolfia? -näytelmän päähenkilöä Marthaa. Käsikirjoitus pohjaa tositapahtumiin. Teema & Fem klo 13.50



007 – Älä kieltäydy kahdesti ★★



(Britannia/USA/Länsi-Saksa 1983) Sean Connery tekee itseironisen paluun Bondiksi Irvin Kershnerin ohjaamassa agenttileffasarjan jatko-osassa, joka on vuonna 1965 valmistuneen Pallosalaman kierrätys. (K16) Nelonen klo 21.00



Kate Reddy – Täydellä teholla yötä päivää ★★★



(USA 2011) Äiti (Sarah Jessica Parker) yrittää yhdistää uran ja perheen. Douglas McGarth loi Allison Pearsonin vuonna 2002 ilmestyneestä samannimisestä romaanista pirtsakan romanttisen komedian. Liv klo 21.00



Tulkki ★★★



(USA 2005) YK:n tulkki (Nicole Kidman) kuulee afrikkalaisen presidentin salamurha-aikeista. Sydney Pollackin viimeiseksi jäänyt jännäri tarjoaa riittävästi käänteitä, jotta katsojan mielenkiinto pysyy yllä. (K16) TV5 klo 21.00



Mustasukkaisuus ★★★★



(1953) Sahan perijäsiskokset (Regina Linnanheimo ja Assi Raine) kisaavat samasta miehestä. Teuvo Tulio siirsi vuonna 1946 ilmestyneen tulta hehkuvan melodraamansa Levoton veri tapahtumat maalaismaisemiin. Annie Mörk tekee jämäkän roolin sisarusten isoäitinä, joka johtaa sahaa rautaisella otteella. (K12) Teema & Fem klo 22.00