Päivän lehti 8.8.2017

Omaisen roolia sairaan tilan paranemisessa ei voi väheksyä

Veljelläni diagnosoitiin paranoidinen skitsofrenia kymmenisen vuotta sitten, kun hän oli 20-vuotias. Olen ollut veljeni tukena parhaani mukaan. Sairaalajaksoja suljetulla osastolla on tänä aikana ollut useita.



Olen ollut hoitokokouksissa mukana, mutta aina en ole saanut edes kutsua, vaikka puhelinnumeroni on tallennettuna potilaan tietoihin. En aina ole tiennyt, missä mennään hoidon suhteen, mutta olen pyrkinyt selvittämään asiaa oma-aloitteisesti. Minulla on ollut usein tunne, että veljeni on välillä kotoutettu liian nopeasti huonokuntoisena yksin kotiin kamppailemaan sairautensa ja alko­holiongelmansa kanssa.



Veljeni on sanonut, että ilman meitä omaisia hän ei olisi jaksanut. Omaisen tuki on vähintään puolet hoidosta. Veljeni luottaa minuun, joten olen saanut ohjattua hänet itselleen vaarallisessa psykoosissa sairaalaan.



Itse olen ollut monesti loppu, ja silti töissä on käytävä ja arkea elettävä. Kukaan ei kysy, miten minä omainen jaksan.



Hyvääkin on saatu aikaan oikealla lääkityksellä, hoidolla ja henkisellä tuella. Veli opiskelee nykyään kiitettävin arvosanoin, ja hän on kokenut jopa hieman toivoa tulevaisuudesta. Silti omainen on varpaillaan sairastuneen kanssa.



Olisi tärkeää ottaa omaiset vielä enemmän mukaan hoidon suunnitteluun. Omaisen roolia potilaan tilan paranemisessa ei voi väheksyä. Sairastuneen yksinäisyys ja omaisten väsyminen tilanteeseen ei ainakaan paranna sairaan tilaa.



Omainen