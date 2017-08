Päivän lehti 8.8.2017

Siirtoäänivaali on kaksivaiheista vaalia parempi

Suomen presidentinvaalissa on suoran kansanvaalin aikana jouduttu toistaiseksi aina järjestämään toinen äänestyskierros. Tämä on mielestäni tarpeetonta valtion rahojen tuhlaamista, sillä presidentinvaalissa olisi aina vain yksi kierros, mikäli ottaisimme käyttöön siirtoäänivaalitavan.



Siirtoäänivaalissa äänestäjät voivat vain yhden ehdokkaan äänestämisen sijaan asettaa kaikki ehdokkaat paremmuusjärjestykseen. Jos yksikään ehdokas ei aluksi ole ensimmäisellä sijalla enemmistössä annetuista äänistä, vähiten ääniä saanut ehdokas putoaa kisasta. Tällöin äänet lasketaan uudelleen siten, että äänestäjän korkeimmalle sijoittama, kisassa vielä mukana oleva ehdokas saa äänen itselleen.



Tätä prosessia, jossa vähiten ääniä saanut ehdokas poistetaan ja äänet jaetaan uudelleen jäljelle jääneiden kesken, jatketaan, kunnes yksi ehdokas saa yli puolet äänistä ja tulee siten valituksi. Siirtoäänivaalia käytettäessä säästyy aikaa ja rahaa, koska äänestäjiä ei tarvitse kutsua uurnille kahdesti.



Nykyisessä presidentinvaalitavassa on kaksivaiheisuuden lisäksi ongelmana myös taktinen äänestäminen. Monet pienten puolueiden kannattajat eivät luultavasti usko puolueensa ­ehdokkaan mahdollisuuksiin päästä toiselle kierrokselle ja äänestävät siksi hänen sijastaan sitä suuren puolueen ehdokasta, joka on heille pienin paha.



Siirtoäänivaalitavassa äänestäjät voivat asettaa suosikki­ehdokkaansa ensimmäiselle sijalle ja ”pienimmän pahan” toiselle sijalle. Näin he voivat ilmaista todellisen mielipiteensä heittämättä ääntään hukkaan.



Siirtoäänivaalissa ei sitä paitsi ole mahdollista äänestää taktisesti sellaista ehdokasta, jonka arvelee olevan toisella kierroksella omalle suosikki­ehdok­kaal­le heikko vastustaja.



Näiden etujen vuoksi Suomen presidentinvaalissa pitäisi siirtyä siirtoäänivaaliin. Se on nykyistä vaalitapaa edullisempi ja rohkaisee ihmisiä äänestämään ensisijaisesti omaa suosikkiaan taktisen äänestämisen sijaan.



Jaakko Viljanen



opiskelija



Helsinki