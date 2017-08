Päivän lehti 8.8.2017

Taaperot eivät tarvitse byrokratiaa päiväkodissa

Pohjalainen pohdiskelee, voivatko varhaiskasvatuksen kunnianhimoiset tavoitteet toteutua käytännössä.



”Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan kaksi vuotta sitten, ja kaikkien Suomen päiväkotien piti ottaa lain vaatimat ­varhaiskasvatussuunnitelmat käyttöön viimeistään elokuun alussa. Päivähoidosta tulee jatkuvasti entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa.”



”Kun lasta arvioidaan laatimalla hänelle huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, on todennäköisempää, että mahdolliset ongelmat tai häiriöt tunnistetaan jo ennen kouluikää. Tällöin on mahdollista helpottaa esimerkiksi lapsen koulunaloitusta.”



”Ristiriitaiseksi tilanteen tekee hallituksen säästöpolitiikka. Vuosi sitten hallitus rajoitti säästöjen nimissä subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä muutti päivä­kotien hoitajamitoitusta.”



”Pienempi määrä hoitajia huolehtii siis entistä suuremmasta määrästä lapsia. Kasvavassa lapsiryhmässä korostuvat lapsen selviämistaidot, samalla kun puheissa korostetaan lapsen ehdoilla tapahtuvaa varhaiskasvatusta.”



”Voi myös kysyä, kuinka tarkkaan lapsen persoonaa, taitoja ja osaamista ylipäänsä on tarpeen arvioida jo ennen esikouluikää, erityisesti alle 4-vuotiaiden kohdalla. Tarvitseeko 2-vuotias varhaiskasvatussuunnitelmaa?”



Kainuun Sanomat arvioi, että asumistuen muutos voi ajaa opiskelijoita kimppäkämpistä yksiöihin.



”Opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin on viime aikoina keskusteltu lähinnä siitä näkökulmasta, että opiskelija ei voi saada asumistukea, jos hän asuu yhdessä ansiotyössä käyvän puolisonsa, avopuolisonsa tai kimppakumppaninsa kanssa. Näin käy, kun pari tulkitaan samaan ruokakuntaan kuuluvaksi. Tähän saakka puolison tulot eivät ole vaikuttaneet vähentävästi opintotukeen ja siihen kuuluvaan asumislisään.”



”Vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, että yksin asuvan opiskelijan asumistuki nousee uudistuksessa selvästi. Tähän saakka opiskelijat ovat voineet saada opintotukeen kuuluvaa asumislisää enintään 201,60 euroa kuukaudessa. Tämän tilalle tulee asumistuki, joka voi olla enintään 405 euroa kuussa eli kaksinkertainen nykyiseen verrattuna.”



”Opiskelijoita koskevalla muutoksella voi olla vuokramarkkinoille arvaamattomia seurauksia, jotka nostavat Kelan asumistukimenoja.”



”Vuokraturva-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola ennustaa, että uudistus ajaa opiskelijoita pois isoista kimppa-asunnoista yksiöihin ja kaksioihin, joista muutenkin on pulaa isoissa opiskelukaupungeissa. Vuokrat nousevat – ja maksettavien asumistukien määrä kasvaa.”



”Isoja kimppa-asumiseen sopivia vuokra-asuntoja on hyvin tarjolla ja niissä asuva selviäisi pienellä asumistuella.”