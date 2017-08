Heinon Tukun perustaja myi kotinsa irtaimiston, jotta pystyi jatkamaan liiketoimintaa – nyt yli 100-vuotias perheyritys palvelee Hangosta Utsjoelle

Päivän lehti 8.8.2017

Heinon Tukun perustaja myi kotinsa irtaimiston, jotta pystyi jatkamaan liiketoimintaa – nyt yli 100-vuotias pe

Heinon Tukun

2010-luvun tienhaara

Heinon Tukku on

Heinon Tukku kuitenkin selvisi

Vaikka kasvaminen

Yli 100-vuotias