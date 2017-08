Useat väkivaltarikoksen valmistelusta syytetyt on todettu syyttömiksi – syytteestä vapautuneiden joukossa sarjakuristaja ja paloittelusurmaaja

Päivän lehti 8.8.2017

Useat väkivaltarikoksen valmistelusta syytetyt on todettu syyttömiksi – syytteestä vapautuneiden joukossa sarj

Useat

Valmistelurikossyytteestä

Valtionsyyttäjä

Tolvasen

Kaikkia

Valtionsyyttäjä