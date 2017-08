Päivän lehti 8.8.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Amerikkalainen jalkapallo Vaahteraliiga:



Roosters–Trojans 35–20 (28–0)



Jalkapallo Pohjois-Amerikan MLS-sarja:



New York City–New York RB 3–2 (C: Alexander Ring 90 min), Kansas City–Atlanta 1–1.



Nyrkkeily Cascia, Italia, naisten Euroopan unionin mestaruuskilpailut:



60 kg: Mira Potkonen Suomi–Eszter Olah Unkari keskeytysvoitto 2. erässä Potkoselle.



Tennis Miesten maailmanlistat:



Kaksinpeli: 1) Andy Murray Britannia 7 750 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Rafael Nadal Espanja 7 465 (2), 3) Roger Federer Sveitsi 6 545 (3), 4) Stan Wawrinka Sveitsi 5 780 (4), 5) Novak Djokovic Serbia 5 325 (5), 6) Marin Cilic Kroatia 5 155 (6), ...suomalaisia: 1002) Patrik Niklas-Salminen 11 (870), 1088) Max Wennakoski 8 (1082).



Nelinpeli: 1) Marcelo Melo Brasilia 8 520 (1), 2) Henri Kontinen Suomi 8170 (2), 3) John Peers Australia 7 850 (3), 4) Lukasz Kubot Puola 7 500 (3), 5) Jamie Murray Britannia 5 920 (5), 6) Bruno Soares Brasilia 5 920 (6).



Naisten maailmanlistat:



Kaksinpeli: 1) Karolina Pliskova Tshekki 6 751 (1), 2) Simona Halep Romania 5 830 (2), 3) Angelique Kerber Saksa 5 626 (3), 4) Garbine Muguruza Espanja 5175 (4), 5) Elina Svitolina Ukraina 4 935 (5), 6) Caroline Wozniacki Tanska 4 860 (6), ...suomalaisia: 914) Mia Eklund 13 (889), 1118) Piia Suomalainen 6 (1037).



Nelinpeli: 1) Bethanie Mattek-Sands USA 10 560 (1), 2) Lucie Safarova Tshekki 10 200 (2), ...suomalaisia: 346) Emma Laine 164 (345), 637) Eklund 52 (640).



Uinti Berliini, Lyhyen radan (25 m) maailmancupin 2/9 kilpailut, suomalaistuloksia:



Miehet:



200 vu, alkuerät: 1) Danas Rapsys Liettua 1.42,28, 2) Dominik Kozma Unkari 1.43,03, 3) Kacper Majchrzak Puola 1.43,04, ...suomalaiset: 22) Miikka Ruohoniemi 1.47,20, 37) Teemu Vuorela 1.49,48. Ruohoniemi ja Vuorela karsiutuivat.



50 m ru, alkuerät: 1) Ilja Shymanovich Valko-Venäjä 26,16, 2) Kirill Prigoda Venäjä 26,26, 3) Fabio Scozzoli Italia 26,36, ...suomalaiset: 8) Ari-Pekka Liukkonen 26,89, ...22) Teemu Vuorela 27,46. Liukkonen ja Vuorela karsiutuivat.



200 m pu, alkuerät: 1) Tom Shields USA 1.50,60, 2) Masayuki Umemoto Japani 1.53,90, 3) Masaki Kaneko Japani 1.54,23, ...26) Riku Pöytäkivi Suomi 2.01,78. Pöytäkivi karsiutui.







Naiset:



50 m vu, alkuerät: 1) Sarah Sjöström Ruotsi 23,22, 2) Femke Heemskerk Hollanti 23,99, 3) Cate Campbell Australia 24,21, ...10) Mimosa Jallow Suomi 24,60. Jallow karsiutui.



100 m ru, alkuerät: 1) Jenna Laukkanen Suomi 1.04,87, 2) Alia Atkinson Jamaika 1.05,71, 3) Rikke Pedersen Tanska 1.06,01. Laukkanen finaaliin.



100 m ru, finaali: 1) Alia Atkinson Jamaika 1.03,16, 2) Jenna Laukkanen Suomi 1.04,56, 3) Fanny Lecluyse Belgia 1.05,84. Laukkanen sivusi SE-aikaansa.



100 m sku, alkuerät: 1) Katinka Hosszu Unkari 56,99, 2) Sarah Sjöström Ruotsi 57,92, 3) Jenna Laukkanen Suomi 59,43. Laukkanen finaaliin.



100 m sku, finaali: 1) Katinka Hosszu Unkari 56,51 (ME), 2) Sarah Sjöström Ruotsi 57,30, 3) Alia Atkinson Jamaika 58,12, 4) Jenna Laukkanen Suomi 59,52.



Sekajoukkueiden 4X50 metrin vapaauintiviesti: 1) Hollanti 1.28,70, 2) Puola 1.30,78, 3) Australia 1.30,83, 4) Suomi (Pöytäkivi, Liukkonen, Laukkanen, Jallow) 1.31,40 (SE).



Yleisurheilu Lontoo, MM-kilpailut, maanantain loppukilpailut:



Miehet:



110 m aidat (0,0 m/s): 1) Omar McLeod Jamaika 13,04, 2) Sergei Shubenkov Neutraali/Venäjä 13,14, 3) Balazs Baji Unkari 13,28, 4) Garfield Darien Ranska 13,30, 5) Aries Merritt USA 13,31, 6) Shane Brathwaite Barbados 13,32, 7) Orlando Ortega Espanja 13,37, 8) Hansle Parchment Jamaika 13,37.



Naiset:



1500 m: 1) Faith Chepngetich Kipyegon Kenia 4.02,59, 2) Jennifer Simpson USA 4.02,76, 3) Caster Semenya Etelä-Afrikka 4.02,90, 4) Laura Muir Britannia 4.02,97, 5) Sifan Hassan Hollanti 4.03,34, 6) Laura Weightman Britannia 4.04,11, 7) Angelika Cichocka Puola 4.04,16, 8) Rababe Arafi Marokko 4.04,35, 9) Meraf Bahta Ruotsi 4.04,76, 10) Malika Akkaoui Marokko 4.05,87, 11) Hanna Klein Saksa 4.06,22, 12) Genzebe Dibaba Etiopia 4.06,72.



Kolmiloikka: 1) Yulimar Rojas Venezuela 14,91 (+0,4), 2) Caterine Ibargüen Kolumbia 14,89 (+0,9), 3) Olga Rypakova Kazakstan 14,77 (+0,9), 4) Hanna Knyazyeva-Minenko Israel 14,42 (+1,2), 5) Kristin Gierisch Saksa 14,33 (+0,3), 6) Anna Jagaciak Puola 14,25 (+0,7), 7) Ana Peleteiro Espanja 14,23 (+1,4), 8) Shanieka Ricketts Jamaika 14,13 (+0,3), 9) Patrícia Mamona Portugali 14,12 (+0,1), 10) Kimberly Williams Jamaika 14,01 (+0,2), 11) Susana Costa Portugali 13,99 (+0,4), 12) Neele Eckhardt Saksa 13,97 (+0,9).



Naiset:



Moukari: 1) Anita Wlodarczyk Puola 77,90, 2) Zheng Wang Kiina 75,98, 3) Malwina Kopron Puola 74,76, 4) Wenxiu Zhang Kiina 74,53, 5) Hanna Skydan Azerbaidzhan 73,38, 6) Joanna Fiodorow Puola 73,04, 7) Sophie Hitchon Britannia 72,32, 8) Katerina Safrankova Tshekki 71,34, 9) DeAnna Price USA 70,04, 10) Hanna Malyshik Valko-Venäjä 69,43, 11) Kathrin Klaas Saksa 68,91, 12) Alexandra Tavernier Ranska 66,31.



Sunnuntain loppukilpailuja:



Miehet:



Kuula: 1) Tomas Walsh Uusi-Seelanti 22,03, 2) Joe Kovacs USA 21,66, 3) Stipe Zunic Kroatia 21,46, 4) Tomas Stanek Tshekki 21,41, 5) Michal Haratyk Puola 21,41, 6) Ryan Crouser USA 21,20, 7) Ryan Whiting USA 21,09, 8) Konrad Bukowiecki Puola 20,89, 9) Jacko Gill Uusi-Seelanti 20,82, 10) David Storl Saksa 20,80, 11) Darrell Hill USA 20,79, 12) Andrei Gag Romania 19,96.



Naiset:



100 m (+0,1 m/s): 1) Tori Bowie USA 10,85, 2) Marie-Josée Ta Lou Norsunluurannikko 10,86, 3) Dafne Schippers Hollanti 10,96, 4) Murielle Ahouré Norsunluurannikko 10,98, 5) Elaine Thompson Jamaika 10,98, 6) Michelle-Lee Ahye Trinidad ja Tobago 11,01, 7) Rosangela Santos Brasilia 11,06, 8) Kelly-Ann Baptiste Trinidad ja Tobago 11,09.



Seiväs: 1) Ekateríni Stefanidi Kreikka 491 (kk), 2) Sandi Morris USA 475, 3) Robeilys Peinado Venezuela ja Yarisley Silva Kuuba 465, 5) Lisa Ryzih Saksa 465, 6) Holly Bradshaw Britannia 465, 7) Alysha Newman Kanada 465, 8) Olga Mullina Neutraali/Venäjä 455, 9) Eliza McCartney Uusi-Seelanti 455, 10) Angelica Bengtsson Ruotsi 455.



7-ottelu, lopputulokset: 1) Nafissatou Thiam Belgia 6784 pistettä, 2) Carolin Schäfer Saksa 6696, 3) Anouk Vetter Hollanti 6636, 4) Yorgelis Rodriguez Kuuba 6594, 5) Katarina Johnson-Thompson Britannia 6558, 6) Ivona Dadic Itävalta 6417, 7) Nadine Visser Hollanti 6370, 8) Claudia Salman-Rath Saksa 6362.



Rahapelit Keno 32/17



Päiväarvonta (7.8.): 6, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 26, 27, 29, 37, 41, 43, 48, 51, 53, 54, 55, 61, 69. Kunkkunumero: 26.



Ilta-arvonta (7.8.): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 30, 33, 35, 39, 53, 54, 56, 59, 62, 65, 66, 68. Kunkkunumero: 33.



TV-urheilua Yle TV1



21.45 UEFA Super Cup: Real Madrid-Man Utd



Yle TV2



21.00 Yleisurheilun MM



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Joensuu-Vimpeli



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Kouvola



C More Sport 1



19.30-05.30 Tennis: Masters 1000, Montreal



Eurosport 1



16.00 Pyöräily: BinckBank Tour



20.45 Yleisurheilun MM



Viasat Jalkapallo HD



21.45 UEFA Super Cup: Real Madrid-Man Utd