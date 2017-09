Päivän lehti 8.9.2017

4 km:n aika-ajo avasi SVUL:n Helsingin piirin ratapyöräilymestaruuskilpailut eilen velodromilla. Peräti 5 mies­tä alitti 5.30-rajan, mitä on pidettävä erinomaisena saavutuksena. Mitalimiehet mahtuivat kaikki 0,3 sekunnin sisälle vanhan taktikon Pekka Saarelai­sen vallatessa mestaruuden en­nak­kosuosikki Heimo Puhakan ne­nän edestä 0,1 sekunnin tur­vin. Pentti Balk otti pronssia omalla ennätystuloksellaan 5.25.7.ensi vuoden alusta toteutuu oluen myynnin varovainen vapauttaminen, ilmenee hallituksen olutlakiesityksestä, joka tänään yhdessä alkoholilain kokonaisuudistusesityksen kanssa annetaan eduskunnalle. Uusi alkoholilakiesitys noudattaa melko tarkoin edellisen alkoholilakivaliokunnan mietintöä, jonka käsittely jäi kesken vaalikauden päätyttyä. Edelliseen alkoholilakiesitykseen verrattuna uudessa esityksessä ehdotetaan lisättäväksi Alkon voittovarojen jakoa kunnille ja raittiustyötä tekeville järjestöille. – – Enintään 3,7 painoprosenttia alkoholia sisältävä ns. keskiolut ehdotetaan vapautettavaksi sillä tavoin, että Alkon, kuntien ja järjestysvallan asiaksi jää, missä laajuudessa ja millä paikkakunnilla sen erottaminen Alkon myymälöistä sallitaan. Sitä ei kuitenkaan saa myydä maitokaupoissa.käsitys on, että suomalaiset ovat hoitaneet täsmällisesti kunniavelkansa sotien vainajia kohtaan. Että kaikki taistelutanterilta löytyneet ruumiit on toimitettu siunattuun maahan.Toinen käsitys on kuultavissa itärajan tuntumassa. Sen mukaan myönnetään kunniavelka lunastamattomaksi – jokainen voi nähdä metsien ja soiden pikahaudat –, mutta että nyt on turhaa enää ryhtyä mihinkään uusiin urakoihin, uudelleenhautauksiin ja siunauksiin.Kolmas linja edustaa käsitystä, että tienvarsien haudat ovat varsin sopivia matkailunähtävyyksiä. Sadat turistit kiertävät kesäisin kumpuja, vahvistelevat ristien kirjoituksia kuulakärkikynillään ja kuvauttavat itseään niiden äärillä. – – Muutamia näistä haudoista on lähellä kuu­lua Raatteen tietä. Yhä lisääntyvät turistijoukot tallaavat hautapaikkojen ympärillä lahoavien muistomerkkien kirjoituksia tavaillen. – – Kun kokonaista kaksi divisioonaa neuvostosotilaita tuhottiin Suomussalmella, on aivan selvää, että kaikkien hautaaminen ei jo käytännöllisistä syistä ole voinut tulla kysymykseen.johtokunta on päättänyt äänimäärin 4–3 ehdottaa hallintoneuvostolle, että myös uskonnolliset hartauspuheet ja jumalanpalvelukset alis­tettaisiin ennakkosensuurin alai­suuteen. – – Yleisradion pää­joh­taja Repo tähdensi, että kysymys on ainoastaan siitä, että mikään radion ulkopuolinen lai­tos ei saa ilman valvontaa käyttää yleisradion kanavia. Arkkipiispa Simojoki sanoi, että mikäli yleisradion kanta ei hal­linto­neuvostossa muutu, uskon­nol­linen ohjelma poistuu radiosta.maistraatti on hylännyt vesilaitoksen anomuksen saada käyttää Lauttasaaren vesitornia näköalapaikkana. Aloitteen tornin uudesta käyttötavasta teki Lauttasaaren sää­tiö, jonka mukaan kauas Suomenlahdelle näkyvä torni olisi tarkoitukseen sopiva ja sijaitsee Lauttasaaren korkeimmalla kohdalla.Tornia rakennettaessa ei otettu huomioon sen käyttämistä näkötornina. Rakennusviraston talorakennusosaston tutkimuksissa todettiin mahdollisuuksien portaiden parantamiseen olevan vähäiset ja kustannusten suhteettoman kalliit.Kaupunginhallitus päätti, ettei Lauttasaaren säätiön anomus anna aihetta toimenpiteisiin. HS