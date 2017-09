Päivän lehti 8.9.2017

Miksi ihminen ei tunne, kun maapallo pyörii?

Pauno Katajisto, 5

Maapallon

pyörimistä ei tunne, sillä maapallo pyörii hyvin hitaasti – yhteen pyörähdykseen kuluu koko vuorokausi.Kun istut leikkipuiston vinhasti pyörivässä karusellissa, joudut pitämään lujasti kiinni, jottet lentäisi kyydistä.Tarpeeksi hitaasti pyörivän karusellin kyydissä kiinni pitäminen on tarpeetonta eikä pyörimistä tunne. Sen sijaan voit nähdä pihan talojen ja puiden kiertävän kuin ympäri, vaikka todellisuudessa pyörit itse karusellin mukana.Maapalloa voi verrata leikkipuiston karuselliin. Hitaan pyörimisen takia kiinnipitäminen on helppoa, maapallon vetovoima riittää tähän yllin kyllin.Vaikka et tunne pyörimistä, voit nähdä sen helposti. Maapallon pyörimisen takia päivällä Aurinko ja yöllä Kuu sekä tähtitaivas näyttävät lipuvan hitaasti idästä länteen päin.yliopistonlehtorifysiikan laitos, Helsingin yliopisto