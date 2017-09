Päivän lehti 8.9.2017

Miksi lepakot eivät tykkää aamuista vaan lentävät yöllä?

Elias Pynnönen, 5

Suurin

osa maailman lepakoista on hyönteissyöjiä. Yöllä lentää paljon hyönteisiä, joten lepakoille on tarjolla paljon ruokaa.Toisaalta muita, yöaikaan lentäviä hyönteisiä saalistavia eläimiä ei ole paljoa, joten lepakoiden ei tarvitse kilpailla ravinnosta.Myös lepakoita syöviä petoja liikkuu yöllä vähän, joten lepakot eivät myöskään joudu itse kovin helposti muiden eläinten ruokalistalle.Suurin osa linnuista herää aamuisin ja monet linnut syövät hyönteisiä. Silloin lepakot joutuisivat kilpailemaan ravinnosta hyönteissyöjälintujen kanssa. Lepakot saattaisivat joutua päivänvalossa myös helpommin petolintujen suupalaksi.Pimeässä saalistaminen sopii hyvin lepakoille, sillä monille lepakoille on kehittynyt kaikuluotaus. Sillä ne pystyvät suunnistamaan ja löytämään saaliinsa ilman valoa, ääniaaltojen avulla.puheenjohtajaSuomen lepakkotieteellinen yhdistys