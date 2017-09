Irma-hirmumyrsky on lyönyt mittaushistorian ennätykset voimallaan ja kestollaan – ”Rautakaupassa tapellaan vanerista”

Päivän lehti 8.9.2017

Irma-hirmumyrsky on lyönyt mittaushistorian ennätykset voimallaan ja kestollaan – ”Rautakaupassa tapellaan van

Ikkunat

Karibian

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yhdysvaltoihin

Lähestyvä

Floridassa

Hirmumyrsky Irmaan valmistautumisessa syvä kuilu maiden välillä: Florida käynnisti valtaisan evakuoinnin, haitilainen mies ei ollut myrskystä kuullutkaan

Yhdeksi

Samaan

Haitin

Myös

Rakennusmääräyksissä