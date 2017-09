Päivän lehti 8.9.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Golf

Jalkapallo

Koripallo

Tennis

Rahapelit

TV-urheilua

Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 70:64 lyöntiä (6 alle parin): Miguel Angel Jimenez Espanja, Tyrrell Hatton Englanti, Scott Hend Australia,65 (–5): Duncan Stewart Skotlanti, David Drysdale Skotlanti, Todd Sinnott Australia, Darren Fichardt Etelä-Afrikka, Ryan Fox Uusi-Seelanti, Thongchai Jaidee Thaimaa,...70 (par): Mikko Ilonen Suomi (jakaa 58. sijaa).(1–2)4. Hassan Sesay 0–1, 9. Marko Simonovski 0–2, 14. Sasa Jovovic 1–2, 73. Henri Anier 1–3, 75. Simonovski 1–4, 79. oma maali 2–4.Yleisöä: 1492.(0–1)23. Albion Ademi 0–1.Yleisöä: 2921.(1–2)9. Youness Rahimi 0–1, 14. Timo Furuholm 1–1, 23. Eero Tamminen 1–2, 46. Macoumba Kandji 2–2.Yleisöä: 1813.(1–0)Lohko C (Cluj-Napoca): Tshekki–Kroatia 69–107 (40–54), Unkari–Espanja 64–87 (29–41), Montenegro–Romania myöh.Lohko D (Istanbul): Venäjä–Britannia 82–70 (43–31), Belgia–Serbia 54–74 (25–42), Latvia–Turkki myöh.Pistekeskiarvo: 1) Lauri Markkanen 22,6, 2) Petteri Koponen 13,2, 3) Sasu Salin 11,8, 4) Tuukka Kotti 6,8, 5) Mikko Koivisto 6,7, 6) Jamar Wilson 5,7, 7) Shawn Huff 5,2, 8) Teemu Rannikko 5,0, 9) Gerald Lee jr. 4,8, 10) Erik Murphy 4,2, 11) Carl Lindbom 3,5, 12) Matti Nuutinen 2,8.Levypallokeskiarvo: 1) Markkanen 6,2, 2) Huff 5,4, 3) Salin 5,2, 4) Lee jr. 4,4, 5) Kotti ja Lindbom 3,0, 7) Koponen 2,6, 8) Murphy 2,2, 9) Wilson 1,3, 10) Nuutinen 1,2, 11) Koivisto 1,0, 12) Rannikko 0,2.Syöttökeskiarvo: 1) Koponen 7,2, 2) Wilson 4,0, 3) Salin 2,2, 4) Rannikko ja Koivisto 2,0, 6) Huff 1,0, 7) Markkanen, Murphy ja Lee jr. 0,8, 10) Kotti 0,6, 11) Lindbom 0,5, 12) Nuutinen 0,2.Naiset: Kaksinpelin puolivälieriä: Coco Vandeweghe USA (20)–Karolina Pliskova Tshekki (1) 7–6 (7–4), 6–3, Madison Keys USA (15)–Kaia Kanepi Viro 6–3, 6–3.Miehet: Kaksinpelin puolivälieriä: Rafael Nadal Espanja (1)–Andrei Rublev Venäjä 6–1, 6–2, 6–2, Juan Martin del Potro Argentiina (24)–Roger Federer Sveitsi (3) 7–5, 3–6, 7–6 (10–8), 6–4.Miesten nelinpelin välierät: Jean-Julien Rojer Hollanti/Horia Tecau Romania (12)–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1) 1–6, 7–6 (7–5), 7–5, Bob Bryan/Mike Bryan USA (5)–Feliciano Lopez/Marc Lopez Espanja (11) myöh.Oikeat numerot: 8, 11, 12, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 48, 49, 51, 53, 61, 62, 63, 68Kunkkunumero: 49Ilta-arvontaOikeat numerot: 2, 3, 9, 13, 16, 18, 19, 22, 26, 34, 35, 39, 42, 43, 56, 58, 65, 67, 68, 69Kunkkunumero: 69Keskiviikko 6. 9.Päänumerot: 12, 22, 30, 37, 41, 44Vikingnumero: 6Plusnumero: 12Voitonjako:6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 132 530,40 e, 5+1 oikein 14 735,70 e, 5 oikein 1 133,50 e, 4+1 oikein 53,00 e, 4 oikein 24,30 e, 3+1 oikein 8,30 e, 3 oikein 4,30 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton):6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 265,00 e, 4 oikein 121,50 e, 3+1 oikein 41,50 e, 3 oikein 21,50 e, Plus oikein 5,00 eKeskiviikko 6. 9.Jokerinumero: 2 9 7 1 3 1 618.30 Liiga: Ilves-Tappara19.00 Ravit: Toto4, Jyväskylä16.00 Pyöräily: La Vuelta, 19. etappi19.00 ja 23.00 Tennis: US Open15.15 Pyöräily: Tour of Britain21.00 Pyöräily: Grand Prix Cycliste de Québec21.45 Ligue 1: Metz-PSG22.00 La Liga: Leganés-Getafe21.45 Championship: Derby-Hull19.30 KHL: TsSKA Moskova-Dynamo Moskova12.30 ja 16.30 European Tour: European Masters22.00 LPGA Tour: Indy Women in Tech Champ.