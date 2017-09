Päivän lehti 8.9.2017

Sanomalta positiivinen tulosvaroitus – paransi tämän vuoden näkymiä, osake kallistui yli kuusi prosenttia

Mediayhtiö

Sanoma

Pörssitiedotteen

Aiemmin

Sanoma