Uusperheen joulu sujuu, kun toiveista puhutaan: ”Jokainenhan haluaisi viettää joulua omalla tavallaan”

Päivän lehti 8.12.2016

Nurmijärvi

”Kaikkea

”Pitää vain löytää toimivat käytännöt entisten puolisoiden kanssa.”

Pajaloiden

Pajaloista

Heikinheimon

Pajaloilla

Muuttuneet perhetilanteet haastavimpia

Jokaisella

Saloheimon