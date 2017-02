Helsinki suunnittelee Arabian peruskouluun 3 miljoonan remonttia

Päivän lehti 9.2.2017

Helsinki aikoo uusia Arabian peruskoulun vanhimman osan ulkoseinät ja räystäät. Kaupungin arvion mukaan peruskorjaushanke maksaa viime marraskuun hintatasossa noin 2,6 miljoonaa euroa. Summassa ei ole mukana arvonlisäveroa.



Rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia. Rakennuksen lämmöneristeessä on muun muassa mikrobivaurioita. Korjaushankkeen yhteydessä rakennuksen julkisivun tiiliverhous ja lämmöneristeet puretaan. Tilalle rakennetaan uusi tuulettuva julkisivuverhous lämmöneristeineen.



Rakennustyöt on tarkoitus tehdä tämän vuoden maaliskuun ja elokuun 2018 välisenä aikana.



Helsingin kiinteistölautakunta käsittelee korjaushanketta torstaina.



Koulun korjauksen toteutuminen vaatii myös opetuslautakunnan hyväksynnän.