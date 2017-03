Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Päivän lehti 9.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Freestyle Sierra Nevada, Espanja: MM-kilpailut, kumparelasku:



Miehet: 1) Ikuma Horishima Japani 88,54, 2) Benjamin Cavet Ranska 87,11, 3) Mikael Kingsbury Kanada 82,85, 12) Jimi Salonen Suomi, 13) Jussi Penttala Suomi,... 33) Topi Kanninen Suomi,... 35) Olli Penttala Suomi.



Hiihto Drammen, Norja: Maastohiihdon maailmancupin kauden 26/31 kilpailut:



Sprintit, 1,2 km (p):



Naiset: 1) Stina Nilsson Ruotsi 3.07,57, 2) Krista Pärmäkoski Suomi jäljessä 0,42 sekuntia, 3) Hanna Falk Ruotsi –1,26, 4) Kathrine Rolsted Harsem Norja –3,27, 5) Ida Ingemarsdotter Ruotsi –4,86, 6) Anamarija Lampic Slovenia –9,67,



10) Aino-Kaisa Saarinen Suomi,...19) Kerttu Niskanen Suomi,...27) Laura Mononen Suomi,...35) Kati Lylynperä Suomi,...39) Anne Kyllönen Suomi.



Pistetilanne kokonaiskilpailussa: 1) Heidi Weng Norja 1665, 2) Pärmäkoski 1342, 3) Ingvild Flugstad Östberg 1317, 4) Nilsson 1209.



Miehet: 1) Eirik Brandsdal Norja 2.39,35, 2) Johannes Hösflot Kläbo Norja –2,55 sekuntia, 3) Sergei Ustjugov Venäjä –3,28, 4) Petter Northug Jr. Norja –4,50, 5) Pål Golberg Norja –5,99, 6) Sondre Turvoll Fossli Norja –12,42,



...15) Ristomatti Hakola Suomi,...22) Martti Jylhä Suomi,...24) Anssi Pentsinen, 25) Matias Strandvall Suomi,...35) Toni Ketelä,...42) Ari Luusua Suomi.



Hiihtosuunnistus Krasnojarsk, Venäjä: MM-sprintti:



Naiset: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 13.54,2, 2) Polina Frolova Venäjä 14.02,0, 3) Salla Koskela Suomi 14.12,1, ...6) Mirka Suutari Suomi 14.57,0, ...10) Marjut Turunen Suomi 15.14,1, ...12) Milka Reponen Suomi 15.32,4.



Miehet: 1) Ulrik Nordberg Ruotsi 13.51,4, 2) Andrei Lamov Venäjä 13.53,1, 3) Sergei Gorlanov Venäjä 14.04,9, ...8) Tero Linnainmaa Suomi 14.29,5, ...10) Ville-Petteri Saarela Suomi 14.33,2, ...17) Jyri Uusitalo Suomi 15.08,0, ...19) Tuomas Kotro Suomi 15.37,6.



Jalkapallo Mestarien liigan neljännesvälierien 2. ottelut:



Barcelona, Espanja–PSG, Ranska 6–1 (2–0)



3. Luis Suarez 1–0, 40. Laywin Kurzawa om. 2–0, 50. Lionel Messi rp. 3–0, 62. Edinson Cavani 3–1, 88. Neymar 4–1, 90. Neymar rp. 5–1, 90. Sergi Roberto 6–1.



Yleisöä: 96290.



Barcelona jatkoon yhteismaalein 6–5.



Dortmund, Saksa–Benfica, Portugali 4–0 (1–0)



4. Pierre-Emerick Aubameyang 1–0, 59. Christian Pulisic 2–0, 61. Aubameyang 3–0, 85. Aubameyang 4–0.



Yleisöä: 65849.



Dortmund jatkoon yhteismaalein 4–1.



Jääkiekko Liiga: Ässät–KalPa 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)



NHL: Buffalo–Philadelphia 3–6 (1–1, 1–3, 1–2) B: Rasmus Ristolainen 0+1.



Columbus–New Jersey 2–0 (0–0, 0–0, 2–0), Toronto–Detroit 3–2 (2–0, 1–1, 0–1), Florida–NY Rangers 2–5 (0–2, 1–2, 1–1) F: Jussi Jokinen 0+1.



Anaheim–Nashville vl. 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0, 1–0) N: Pekka Rinne 39/42 torjuntaa, A: Sami Vatanen 0+1.



Colorado–Carolina 3–1 (0–1, 2–0, 1–0), Edmonton–NY Islanders 1–4 (0–1, 1–1, 0–2), Vancouver–Montreal ja. 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1), Minnesota–St. Louis 1–2 (0–1, 0–0, 1–1) M: Mikko Koivu 1+0, Mikael Granlund 0+1.



KHL: Länsilohkon välierät, 1. ottelut (jatkoon neljällä voitolla):



Moskovan TsSKA–Lokomotiv Jaroslavl 4–2 (2–1, 1–1, 1–0) Voitot: 1–0.



Pietarin SKA–Moskovan Dinamo ja. 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1) SKA: Mikko Koskinen 25/28 torjuntaa.



Dinamo: Juuso Hietanen 0+1, Maksim Karpov 3 maalia (voittomaali ajassa 77.49). Voitot: 0–1.



Koripallo Miesten Korisliiga: Seagulls–Kobrat ja. 86–84 (73–73, 32–29), Pyrintö–Kataja 94–69 (45–32)



Käsipallo Miesten SM-liiga: Ylempi jatkosarja:



Cocks–Dicken 36–32 (20–16)



Raviurheilu Vermo:



4. lähtö, Toto65-1, lv 1609 m: 1) Callum/Peter Lindroos 14,3a (63,73), 2) Hopeless Guy 14,3a (5,7).3) Fine By Me 14,5a (6,88).4) Be Spontaneous 14,5a (13,06). Toto (5-4-2): 63,73 5,14-2,26-2,32 77,02.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m #matkallakunkkareihin, Tammatähti: 1) Taruntuuli/Esa Holopainen 25,4 (4,79), 2) Huimariina 25,6 (4,47).3) Juliette Lax 27,7 x (1,86).4) Rilon Taika 27,1 (57,06).poissa: 8, 9. Toto (7-5-3): 4,79 1,08-1,08-1,07 5,89.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 1609 m: 1) Cosmos Limburgia/Aleksi Kytölä 14,6a (22,09), 2) Grainfield Fiona 14,6a (5,93).3) Lindalike 14,8a (8,17).4) Angry Lady 14,8a (20,74). Toto (9-6-3): 22,09 5,48-2,84-2,80 51,66. Toto4 voitto-osuus: 24,10.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Vantaan Energian Voimaliiga: 1) Stone Capes Liz/Tommi Kylliäinen 16,5 (11,69), 2) Arctic Ile 16,8 (4,05).3) Bullo Citrullo 16,4 (115,14).4) Benito Kievitshof 17,0 (47,86).poissa: 5. Toto (2-1-9): 11,69 3,96-2,19-14,88 20,38. Toto4 voitto-osuus: 101,10. Troikka: 1154,51.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Precocius Pal/Teemu Keskitalo 16,1a (16,71), 2) Bunker Shot 16,1a (3,64).3) Meadow Maestro 16,2a (23,18).4) Xavier K.A. 16,2a (16,54). Toto (11-10-1): 16,71 5,06-1,63-3,99 22,32. Toto4 voitto-osuus: 617,90.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Charexcel/Kari Rosimo 14,4a (7,01), 2) Whitney Love 15,0a (89,7).3) Leon Coger 15,0a (37,93).4) BWT Angryman 15,2a (132,36). Toto (2-4-11): 7,01 2,79-10,45-7,07 130,84. Toto4 voitto-osuus: 2008,30. Troikka: 3753,57. Päivän Duo: 11-2, kerroin: 95,39.



Toto4 pelivaihto 49436,60 e, voitto-osuus 2008,30 e



Toto65 pelivaihto 270399,84 e, voitto-osuus 6424,90 e



Pelivaihto 660252,34 e.



Salibandy Miesten liiga:



OLS–Indians 8–5 (2–1, 2–1, 4–3), SPV–Steelers 5–7 (2–0, 2–2, 1–5), EräViikingit–Koovee 4–5 (0–1, 4–1, 0–3), Happee–Classic ja. 6–7 (3–3, 2–0, 1–3, 0–1), Oilers–M-Team ja. 8–7 (3–3, 2–2, 2–2, 1–0), LASB–TPS 5–6 (0–1, 3–3, 2–2), SalBa–Nokian KrP 5–9 (2–2, 2–2, 1–5)



Tv-urheilua Yle TV2



13.00 Parikumparelaskun MM



18.00 X Games Norway: Lumilautailun Big Air



22.30 X Games Norway: Slopestyle



Nelonen Pro 1



20.00 Eurooppa-liiga: Rostov-Man Utd



03.00 NBA: Oklahoma City-San ­Antonio



Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: Kärpät-TPS



22.05 Eurooppa-liiga: Schalke-M’gladbach



04.00 Meksikon MM-ralli: EK1



MTV Max



19.00 Ravit: Toto4, Seinäjoki



MTV Sport 1



20.00 SHL: Ottelu avoin



22.30 PGA Tour: Valspar Championship



C More Golf



13.45 PGA Tour: Valspar Championship



Eurosport 1



13.00 Parikumparelaskun MM



16.30 Pyöräily: Pariisi-Nizza



21.00 Snooker: Players Championship



Viasat Urheilu



22.00 Koripallon Euroliiga: Barcelona-Unics Kazan



04.05 NHL: Calgary-Montreal



Viasat Sport



02.05 NHL: Carolina-NY Rangers



05.35 NHL: Los Angeles-Nashville



Viasat Jääkiekko HD



16.00 KHL Playoffs: Metallurg Mg-Barys



02.35 NHL: Toronto-Philadelphia



Viasat Hockey



02.35 NHL: Tampa Bay-Minnesota



05.35 NHL: San Jose-Washington



Viasat Golf



07.30 ja 11.00 European Tour: Indian Open



Rahapelejä Keno 10/17



Keskiviikko 8. 3.



Päiväarvonta: 3, 9, 10, 13, 18, 25, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 65, Kunkkunumero: 3



Ilta-arvonta: 1, 4, 6, 9, 12, 21, 23, 30, 31, 36, 37, 43, 44, 47, 52, 54, 61, 65, 67, 70, Kunkkunumero: 9



Myöhäisarvonta: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 39, 44, 47, 48, 51, 54, 58, 67, Kunkkunumero: 47



Viking Lotto 10/17



Oikeat numerot: 3, 11, 17, 19, 20, 39, Lisänumerot : 15, 45, Onnennumero: 36



Voitonjako: 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 648 837,80 e, 5+1 oikein 38 918,80 e, 5 oikein 900,90 e, 4 oikein 22,30 e, 3 oikein 7,00 e



Keskiviikko-Jokeri 10/17



Keskiviikko 8. 3.



Jokerinumero: 0 0 2 2 9 6 0



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e